Huawei : les revenus chutent comme jamais en 2021, mais les bénéfices explosent

Alors que Huawei a vu ses revenus chuter de manière drastique en 2021, le constructeur chinois peut se targuer d'afficher des bénéfices records pour la même année. Sans surprise, la vente de certaines activités comme sa filiale Honor ou encore sa division de serveurs x86 ont permis à Huawei de sauver les meubles.

Depuis 2019, Huawei doit composer avec des sanctions américaines drastiques, qui l'empêchent notamment d'accéder aux technologies de certaines grandes entreprises du pays comme Google. À cause de ces mesures, Huawei a perdu la jouissance de sa licence Android et s'est retrouvé au passage privé d'accès aux services Google, comme YouTube, Gmail, Google Drive et consorts.

Il y a peu de temps, la firme de Shenzhen a fait le point sur ses résultats enregistrés en 2021. Sans surprise, la marque fait les frais des sanctions décrétées par l'administration Trump et maintenues par celle de Joe Biden : le chiffre d'affaires a chuté de 28,56% en 2021 pour atteindre les 636,8 milliards de yuans, soit près de 88 milliards d'euros. Néanmoins, Huawei peut se targuer d'afficher d'excellents bénéfices nets pour l'année écoulée.

Huawei : des revenus en baisse, mais des bénéfices qui explosent

Comme nous l'apprennent nos confrères du site TechRadar, les bénéfices du géant chinois ont bondi de 75,9 %, pour atteindre les 16,27 milliards d'euros. Une performance rendue possible par la forte demande en technologies de télécommunications par les entreprises et la vente d'actifs dans les segments les plus touchés par les sanctions américaines.

Ainsi, la vente de sa filiale Honor a bien entendu permis à Huawei de se maintenir à flots, tout comme la séparation de sa division serveurs x86 à Henan Information Industry Investment en novembre 2021. Lors d'un point presse donné il y a quelques jours, le président tournant du groupe Guo Ping a déclaré que son activité d'opérateur était stable, tandis que l'activité Entreprise de la firme enregistrait une “croissance régulière”.

En parallèle, la directrice financière de Huawei Meng Wanzhou, de retour en Chine après son arrestation au Canada, a assuré que la compagnie était maintenant “à même de faire face à l'incertitude” grâce à la hausse de ses bénéfices et des flux de trésorerie. Et ce malgré cette baisse importante des revenus en 2021. Par ailleurs, Huawei explique avoir réorienté ses activités de recherche et développement dans d'autres domaines porteurs, comme les voitures électriques et autonomes, la maison connectée et la domotique, ou encore le divertissement. Ses investissements en R&D ont d'ailleurs augmenté de 30% pour atteindre les 22,4 milliards de dollars en 2021, soit 22,4% du revenu global de l'entreprise.

Source : TechRadar