HarmonyOS 3.0 de Huawei est plus rapide que l’interface MIUI 13 de Xiaomi

HarmonyOS 3.0, la future mise à jour de l'alternative Android de Huawei, commence à faire parler de lui. D'après les informations d'un média réputé, le système d'exploitation se veut plus performant que l'interface MIUI 12 de Xiaomi. Il se murmure que Huawei ne tardera plus à présenter cette nouvelle version d'HarmonyOS.

Afin de contourner les sanctions américaines à son encontre, Huawei a accéléré le développement d'HarmonyOS, son système d'exploitation maison alternatif à Android. Après plusieurs mois de beta testing, le groupe chinois a finalement lancé HarmonyOS en version finale l'été dernier sur les smartphones en circulation en Chine. Cette première mouture accessible au grand public s'intitule HarmonyOS 2.0.

Le système d'exploitation a rapidement été adopté par les utilisateurs de smartphones Huawei. D'après le géant chinois, HarmonyOS 2.0 a passé le cap des 100 millions d'usagers début septembre avec une croissance avoisinant les 10 millions d'utilisateurs par semaine. 4 millions de développeurs ont également rejoint les rangs pour un total de 134 000 applications sur l'App Gallery. Fort du succès de son OS mobile, Huawei planche déjà sur la prochaine version : HarmonyOS 3.0.

Huawei pourrait dévoiler la mise à jour HarmonyOS 3.0 dès fin octobre 2021

Avec cette nouvelle version, Huawei s'attarderait notamment sur les performances de son OS. D'après les informations obtenues par nos confrères de Huawei Central, HarmonyOS 3.0 serait largement plus véloce et fluide que les surcouches Android développées par d'autres constructeurs, dont OriginOS 2.0 de Vivo et MIUI 13 de Xiaomi. Pour mémoire, les deux interfaces sont basées sur Android 12, la douzième mise à jour majeure de l'OS Google.

Aux dernières nouvelles, Huawei devrait lever le voile sur HarmonyOS 3.0 lors de la Huawei Developer Conference, une série de conférences annuelles dédiées aux développeurs. Cette année, l'événement débutera le 22 octobre 2021 et se terminera le 24 octobre 2021. Si les informations de Huawei Central se confirment, le système d'exploitation devrait vraisemblablement être annoncé lors de la conférence d'ouverture, soit le 22 octobre. On vous en dit plus dès que possible sur HarmonyOS. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur le virage amorcé par Huawei dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central