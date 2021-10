Harmony OS 3.0 : Huawei va bientôt dévoiler une nouvelle version de son OS alternatif

Harmony OS 3.0 devrait être présenté avant fin octobre 2021. Un employé Huawei vient en effet de révéler que Huawei s'apprête à dévoiler la nouvelle version de son système d'exploitation maison.

Selon le site IT Home News, Huawei est sur le point de dévoiler Harmony OS 3.0. L'information provient d'un employé Huawei, qui affirme que l'entreprise chinoise dévoilera la nouvelle édition de son système exploitation le 24 octobre 2021 à l'occasion de la Huawei Developer Conference.

Si l'on se réfère au calendrier observé par Huawei l'an passé lors de l'annonce d'Harmony OS 2.0, les premières bêtas de la nouvelle version du système d'exploitation devraient arriver dans la foulée. En revanche, il est quasi certain qu'il faille patienter jusqu'à l'année prochaine pour voir le déploiement final d'Harmony OS 3.0 sur les appareils Huawei.

A quand Harmony OS 3.0 sur les smartphones Huawei vendus en France ?

Si Huawei est toujours privé des services Google et ne peut pas les intégrer à ses smartphones, le géant chinois a trouvé une alternative en la personne d'Harmony OS. Développé par Huawei lui-même, mais reposant en grande partie sur Android, le système d'exploitation est resté durant plus d'un an l'apanage de la Chine. Il a fini par arriver en Europe cette année, et on le trouve désormais sur les tablettes (MatePad 11 et MatePad Pro), sur les montres (Huawei Watch 3) et même sur les écrans de la marque (MateView et MateView GT).

En revanche, aucun smartphone sous Harmony OS n'est encore commercialisé en France. Selon toute vraisemblance, le système d'exploitation devrait faire ses premiers pas sur un smartphone dans les prochaines semaines en Europe. Si Huawei a officialisé ses P50 et P50 Pro en juillet dernier en Chine, le constructeur n'a jamais fermé la porte quant à une commercialisation à l'international. Il est même question que les smartphones soient lancés en Europe le 21 octobre 2021. Enfin, autre possibilité : Huawei pourrait aussi profiter du Mate 50 Pro (soit en octobre 2021, soit au second trimestre 2022) pour lancer son nouvel OS en Europe.

Quoi qu'il arrive, Harmony 3.0 devrait débarquer aussi sur les appareils connectés en Europe. À l'heure actuelle, Harmony OS est déjà présent sur plus de 120 millions d'appareils à travers le monde, smartphones inclus. Huawei espère atteindre les 300 millions d'installations d'ici la fin de l'année.

Source : ITHome