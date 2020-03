Huawei espère toujours faire revenir Google et le Play Store dans ses smartphones

Le PDG de Huawei Richard Yu affirme dans une interview donnée à Wired avoir bien l’intention de faire revenir Google et le Play Store sur ses smartphone. Une déclaration paradoxale, alors que le constructeur peine à développer ses propres alternatives.

Huawei répète de nouveau souhaiter un retour de Google et du Play Store dans ses smartphones. Invité à commenter la situation du constructeur, le PDG de la firme Richard Yu explique en effet à Wired : « par le passé nous avons apporté des revenus énormes et des profits à des entreprises américaines comme Google, et nous avons d’ailleurs été de bons partenaires », remarque-t-il.

Avant d’ajouter : « chez Huawei nous espérons donc encore que nous pourrons poursuivre notre coopération avec Google. Nous espérons que nous pourrons obtenir une licence du gouvernement américain. Nous sommes ouverts. Et c’est d’ailleurs dans l’intérêt des entreprises américaines qui veulent créer de la valeur […] nous souhaitons utiliser tous les services de Google et d’utiliser le Play Store en choix principal, avec en plus Huawei Mobile Services pour offrir plus de choix. Nous souhaitons rester sur la plateforme Android« .

Richard Yu admet au passage qu’il y a encore « des trous » dans son alternative au Play Store AppGallery : « avec le temps tout rentrera dans l’ordre. Nous avons besoin d’un ou deux ans« , estime-t-il. Et Richard Yu d’agiter la manace d’une alliance avec Xiomi, Oppo et Vivo dans le cas où Huawei n’obtiendrait pas de licence pour utiliser les services de Google : « si nous ne pouvons [obtenir de licence] nous y réfléchirons ». Et de conclure : « nous ne voulons pas détruire la valeur des entreprises américaines avec ce genre de partenariats, c’est pourquoi nous ne le faisons pas ».

Source : Wired