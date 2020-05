Huawei lance un P30 Pro nouvelle édition avec les services Google

Huawei lance officiellement une nouvelle édition du P30 Pro avec les services Google. Annoncé depuis quelques jours, le smartphone est disponible sur la version allemande du site du constructeur, avec une promotion spéciale à partir de 749 €.

Le Huawei P30 Pro reste une valeur sûre du catalogue du constructeur chinois, d’autant plus qu’il est le dernier smartphone de la gamme à profiter des services Google. La marque tente de lui redonner une seconde vie en dévoilant une nouvelle édition qui faisait parler d’elle il y a quelques jours. Elle est désormais en précommande sur la version allemande du site du constructeur.

Sur le papier, le Huawei P30 Pro New Edition propose les mêmes caractéristiques que la version standard. Il embarque un écran OLED de 6,47 pouces en définition FHD+ (2340 x 1080). Son SoC reste le Kirin 980 gravé en 7 nm, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le design aussi n’a pas changé et on retrouve le même écran avec un poinçon en forme de goutte d’eau qui accueille le capteur frontal de 32 MP.

Le smartphone embarque un système de quatre caméras comprenant un objectif principal de 40 MP (grand angle) avec ouverture f / 1,6 et stabilisation optique, un capteur ultra gand-angle de 20 MP avec ouverture f / 2, un téléobjectif de 8 MP (f/ 3,4 et OIS ) et enfin un module ToF la profondeur de champ.

Huawei P30 Pro New Edition : pas sans les services Google

Ce recyclage n’est pas anodin et revêt un objectif stratégique. Le Huawei P40 Pro a été lancé sans les services Google, ce qui constitue un sérieux handicap à son adoption au-delà des frontières chinoises. Le Huawei P30 Pro continue ainsi de connaître du succès, d’autant plus qu’il reste en 2020 un excellent haut de gamme dans toutes les catégories.

La nouvelle édition se distingue principalement par un nouveau coloris dont profite déjà le Huawei P40 Pro : le Silver Frost. Deux autres coloris déjà proposés sur la version classique sont également disponibles : le noir et l’Aurora. Enfin, Huawei propose le nouveau smartphone avec une offre promotionnelle. Seul, il est vendu au tarif de 749 € mais il est également possible de le commander en bundle avec une Huawei Watch GT 2 à 848 €. La montre est ainsi proposée à 99 € dans le pack au lieu de 249 €. Nous ignorons pour l’heure quand le smartphone sera disponible en France.

