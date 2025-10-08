Grosse promo sur la Watch Fit 4 Pro : Huawei casse les prix, mais il faut faire vite !

Huawei fait son Prime Day et fait chuter les prix pendant quelques heures. La Watch Fit 4 Pro fait ainsi l’objet d’une belle réduction, avec un bracelet offert en bonus.

Alors que 2025 touche à sa fin, les enseignes et les marques s’activent pour un dernier trimestre riche en promotions. À l’approche du Black Friday, les offres se multiplient un peu partout et Huawei ne reste pas à l’écart de cette montée en effervescence.

Le géant chinois suit ainsi l’exemple d’Amazon et lance son propre Prime Day. Pendant quelques heures, il fait chuter les prix sur son site, et notamment celui de la Watch Fit 4 Pro.

La Huawei Watch Fit 4 en promo : un prix en baisse et un cadeau offert

La montre connectée passe ainsi à 199,99 € au lieu de 279,99 €, soit une réduction de presque 30%. Vous économisez 80 €. Huawei vous offre en plus le bracelet Fit d’une valeur de 70 € ainsi que 12 mois d’extension de garantie Huawei Care, d’une valeur de 28 €.

Le total des avantages s’élève ainsi à pratiquement 180 €. Il s’agit d’une offre à durée limitée qui se termine le mercredi 8 octobre 2025 à 23h59. Il ne reste donc plus que quelques heures pour saisir cette opportunité.

En ce, qui concerne ses caractéristiques, la Huawei Watch Fit 4 Pro se distingue par son excellente qualité de construction avec un boîtier en aluminium résistant, des bordures en titane et un verre en saphir. Elle dispose d’un bel écran AMOLED de 1,64 pouce avec une luminosité maximale de 3000 nits. La clarté visuelle est excellente, même en plein soleil.

La montre embarque par ailleurs de nombreux capteurs pour le suivi de différentes données : fréquence cardiaque, ECG, taux d’oxygène dans le sang, température corporelle. Pour ce qui est du suivi d’activités, la Watch Fit 4 Pro couvre une kyrielle de sports y compris l’alpinisme, la randonnée, le ski et le triathlon.

Enfin, la montre connectée Huawei offre une autonomie allant jusqu'à 10 jours en une seule charge. Elle est compatible avec iOS et Android.