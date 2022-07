House of The Dragon : HBO veut déjà une saison 2 du prequel de Game of Thrones

Avec House of The Dragon, le prequel de Game of Thrones, HBO nourrit visiblement de grands espoirs. Et pour cause, la chaîne est prête à lancer la production d'une saison 2 très rapidement. Bien entendu, l'audience des premiers épisodes sera déterminante.

HBO a plusieurs projets d'envergure cette année, à commencer par l'adaptation live de The Last of Us, mais aussi et surtout The House of The Dragon, un prequel du phénomène mondial Game of Thrones. A travers cette série, la chaîne veut raconter l'histoire de la famille Daenerys, les Targaryens.

Le récit prendra place 200 ans avec les évènements relatés dans GOT et s'inspire directement du roman Fire and Blood de George R.R Martin. On y suivra principalement le règne du roi Viserys tandis que la série sera centrée sur la guerre civile des Targaryens, connue par les fans sous le nom de Danse des Dragons.

Pour le plus grand plaisir des fans, HBO vient d'ailleurs de diffuser une nouvelle bande-annonce. L'occasion de constater que le show ne sera pas avare en scènes de bataille et en dragons évidemment. Pour ceux qui se le demandent, le 1er épisode de House of The Dragon sera diffusé ce 21 août 2022 en avant-première sur HBO et HBO Max. En France, il faudra attendre le 31 août 2022 pour découvrir House of The Dragon sur OCS.

HBO prête à commander une saison 2 “très rapidement”

Or, il semblerait qu'HBO est plutôt confiante dans le succès de sa nouvelle série. En effet et comme le rapportent nos confrères du site The Hollywood Reporter, la chaîne serait prête à renouveler le show “très rapidement” après la diffusion de la 1re saison. HBO attend seulement d'avoir l'audience des premiers épisodes pour lancer la production d'une seconde saison ou non.

Notez qu'House of The Dragon n'est qu'un des nombreux projets estampillés Game of Thrones d'HBO. Casez Bloys, chef de la programmation chez HBO, affirme que plusieurs titres sont en développement. “Pour l'instant, il n'y a qu'une seule série Game of Thrones, qui est House of The Dragon. Rien d'autre n'a été autorisé. Il y a plusieurs autres projets en cours de développement, mais rien d'autre n'a été autorisé et nous nous concentrons actuellement sur House of The Dragon”. Et vous, êtes-vous excité à l'idée de retrouver l'univers de George R. R. Martin dans cette nouvelle série ? Dites-le-nous dans les commentaires.