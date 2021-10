Game of Thrones : House of the Dragon, le spin-off de la série culte dévoile sa première bande-annonce

House of the Dragon est le premier spin-off de Game of Thrones. La série se montre aujourd’hui dans une première bande-annonce. L’histoire se passe deux cents ans avant les évènements de la série mère et narre les aventures de la famille Targaryen.

Game of Thrones a été pendant presque une décennie la série la plus populaire de la planète. Tout s’est terminé (un peu platement, avouons le) en 2019. HBO ne compte pas laisser la poule aux œufs d’or reposer trop longtemps et prévoit plusieurs spin-offs. Le premier, House of the Dragon, se dévoile aujourd’hui dans une bande-annonce.

On peut donc découvrir les premières images de cette série qui se déroule deux cents ans avant Game of Thrones. La famille Targaryen a conquis Westeros et après la mort du roi, une guerre civile sanglante fait rage. Intrigues, meurtres, guerres de clans, la recette semble respectée. On y retrouve également l’emblématique trône de fer, qui déjà à l’époque attisait toutes les ambitions.

Game of Thrones va avoir le droit à plusieurs spin-offs

La série sera portée par Matt Smith, qui incarne Daemon Targaryen. Nous retrouverons également Paddy Considine, Olivia Cook ou encore Emma D’Arcy. Pour le moment, une saison de dix épisodes est prévue pour sortir en 2022, mais nul doute que HBO va continuer si le succès est au rendez-vous.

Il s’agit là du premier spin-off, puisque d’autres sont prévus. HBO compte bien exploiter l’univers créé par George R R Martin jusqu’à plus soif. Une série Dunk and Egg, s’intéressant à un chevalier errant et son écuyer, est aussi dans les tuyaux. Une autre, nommée 10 000 ships, devrait narrer la genèse de la maison Martell. Une troisième, 9 Voyages, s’intéressera à Corlys Velaryon, un marin légendaire de l’univers de Martin. Tous ces spin-off ne sont pas assurés d’arriver sur nos écrans. HBO a en effet déjà annulé deux projets, l’un centré sur Valyria, encore embryonnaire, et un autre nommé The Long Night, qui racontait la genèse des marcheurs blancs. Ce dernier a même eu le droit à un pilote qui n’a finalement pas convaincu la chaîne.

House of the Dragon sera donc la première à étendre l’univers de Game of Thrones à l’écran, en espérant que cette fois, la fin sera à la hauteur.