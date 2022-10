House of The Dragon : voilà pourquoi il était impossible de voir quelque chose dans l’épisode 7

La saison 1 de House of The Dragon se poursuit et l'intrigue devient de plus en plus sombre. Or, les spectateurs ont pu constater avec l'épisode 7 que l'histoire n'était pas la seule à s'assombrir, l'image aussi ! Mais pas d'inquiétude, votre téléviseur va bien. Il faut plutôt pointer du doigt le réalisateur et la compression d'HBO.

Si vous regardez avec attention House of The Dragon, le spin-off de Games of Thrones, vous vous êtes probablement jetés sur l'épisode 7 sorti ce lundi 3 octobre 2022 en France, via OCS. Ou vous l'avez peut-être regardé en passant par une alternative illégale.

Quoi qu'il en soit, il est possible que vous vous soyez demandés si votre téléviseur n'était pas totalement cassé en découvrant les images particulièrement sombres de cet épisode. Rassurez-vous, votre TV va bien, elle est juste victime du travail du réalisateur de cet épisode, à savoir Miguel Sapochnik.

Le réalisateur de The Long Night a encore frappé

Si vous êtes fans de Games of Thrones, vous connaissez peut-être ce cinéaste, qui a signé plusieurs épisodes cultes de la série comme la Bataille des Bâtards, mais surtout The Long Night. Cet épisode, épique à souhait, réunit la quasi-totalité des personnages dans un affrontement dantesque pour défaire le Night King, le Roi de la Nuit.

Lors de sa diffusion, cet épisode avait longuement fait parlé de lui, mais pas pour les bonnes raisons. En effet, de nombreux spectateurs à travers le monde s'étaient plaint de la lumière affreuse de cet épisode, aux abonnés absents. Et visiblement, l'épisode 7 de House of The Dragon a subi le même traitement…

Déjà à l'époque, Miguel Sapochnik avait assuré que l'obscurité ambiante de The Long Night était un choix artistique, et non une défaillance technique ou un manque de savoir-faire. Ici encore, HBO a répondu la même chose, assurant qu'il s'agit d'un “choix créatif intentionnel”. La chaîne a ensuite fait savoir que moins de 1% des messages postés sur les réseaux sociaux en rapport avec l'épisode 7 portait sur le manque de lumière.

Un manque d'égard envers les spectateurs ?

Néanmoins et comme le rappellent nos confrères du site The Verge, on ne peut s'empêcher de penser que le cinéaste ne pense pas une seconde à ce que donnera son épisode sur l'écran de votre smartphone, de votre tablette, votre PC portable ou votre TV. Pour ceux qui l'ignorent, chaque épisode d'une série passe en salle de montage avant sa diffusion.

Généralement, les salles de montage comprennent un moniteur de référence OLED parfaitement calibré et capable d'afficher d'incroyables gammes de gris et noirs. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la plupart des écrans à notre disposition.

Hey there! We appreciate you reaching out about a night scene in House of the Dragon: Episode 7 appearing dark on your screen. The dimmed lighting of this scene was an intentional creative decision. Thanks! ^LL — HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) October 3, 2022

C'est pourquoi les salles de montage ne disposent pas seulement d'un moniteur à 30 000 dollars, il y aussi une TV OLED parfaitement calibrée dans une pièce sombre, afin d'avoir un avant-goût du rendu final sur une TV “traditionnelle”, entendez que l'on peut retrouver chez un particulier.

Seulement et même si avez une pièce sombre et une TV OLED de ce calibre, la compression d'HBO peut également nuire à la qualité de l'image. Cette compression entraîne fatalement une perte de données. D'ailleurs, le directeur de la photographie de The Long Night, Fabian Wagner, avait d'ailleurs accusé la compression d'HBO tout en assurant que la faute revenait également aux spectateurs, incapables de se mettre dans les conditions optimales pour profiter de cet épisode. Mais visiblement, HBO comme Miguel Sapochnik ne s'attardent pas sur les détails de ce genre.

