Honor Magic5 Pro : l’un des meilleurs photophones du marché débarque en France à partir de 1199 €

Le Honor Magic5 Pro, l'un des meilleurs photophones disponibles actuellement sur le marché, débarque en France. Le dernier smartphone haut de gamme de la marque chinoise est proposé à partir de 1299 € dans l'Hexagone.

Présenté lors du MWC 2023 de Barcelone, le Honor Magic5 Pro est enfin disponible en France depuis ce mardi 18 avril 2023. Avec ce nouveau smartphone haut de gamme, la marque chinoise veut s'imposer sur le segment des photophones.

Un pari tenu puisque le Honor Magic5 Pro s'est tout simplement emparé de la seconde place du classement DXOMARK, avec un score de 152 points, le trône étant occupé par le Find X6 Pro d'Oppo. Rappelons que l'appareil est doté d'un triple capteur composé d'un objectif principal grand angle de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 50 MP et d'un téléobjectif de 50 MP.

Il faut ajouter à ce bel ensemble photo des améliorations logicielles comme la technologie Ultra Fusion, qui permet de booster la clarté des images en zoom 3,5X-100x, ou encore l'algorithme Falcon Millisecond, qui offre aux utilisateurs la possibilité de capture des scènes complexes sans difficulté.

Ecran premium, triple capteur photo 50 MP et hautes performances

Dans notre test complet du Honor Magic5 Pro, nous avons également salué la dalle parfaitement calibrée et lumineuse de l'appareil. Pour cause, il embarque un écran incurvé LTPO 6,81″ en définition 1312 x 2848 pixels, avec une luminosité maximale de 1800 nits. Il bénéficie également d'une fréquence de rafraîchissement adaptative, entre 1 et 120 Hz.

Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 8 Gen 2, le dernier processeur de Qualcomm, avec 12 Go de RAM LPDDR5X. Concernant la charge, le Honor Magic5 Pro profite de la charge rapide SuperCharge 66W et 50W en sans fil. De quoi alimenter rapidement sa batterie imposante de 5100 mAh (le 0 à 100% s'effectue en 48 minutes). Selon nos tests d'endurance, l'appareil affiche une autonomie de deux jours et demi d'usage.

Livré avec la dernière version de la surcouche maison MagicOS 7.1 basée sur Android 13, le Honor Magic5 Pro dispose entre outre de nombreuses fonctionnalités intelligentes, comme MagicRing pour la collaboration multi-appareils ou encore MagicText pour la reconnaissance intelligente du texte.

A partir de 1199 € en France

D'après le constructeur, le Honor Magic5 Pro est dès maintenant disponible en précommande à partir de 1199 € dans sa version 12 + 512 Go chez la Fnac, Darty, Boulanger, Orange, SFR, Bouygues et Amazon. Le smartphone est proposé en deux coloris :

Meadow Green (Vert)

Black (Noir)

Notez que pour toute précommande réalisée entre le 18 avril et le 1er mai, Honor propose jusqu'à 200 € de réduction sur votre commande et offre par ailleurs une Honor Pad 8, sa dernière tablette.