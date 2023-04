Honor Vs : le smartphone pliant chinois a une date de lancement en France

Honor a officialisé la date de lancement et le prix du Honor Vs, le premier smartphone pliant de la marque en France.

Honor s’apprête à commercialiser le Honor Vs sur le sol français dès le 24 mai 2023. C’est une grande première pour la marque chinoise, qui avait gardé la primeur de son premier smartphone pliant, le Honor V, aux clients de l’Empire du Milieu. Un an après le lancement de ce produit, l’ancienne sous-marque de Huawei vient conquérir le Vieux Continent avec un smartphone à double écran au design haut de gamme conçu pour lutter de pied à pied avec Samsung et ses Galaxy Z Fold 4 et autre Z Flip 4.

Le Honor Vs est un smartphone pliant plus fin, 12,9 mm d'épaisseur lorsqu’il est fermé, mais plus lourd (de 4 g seulement, à 267 g) que son concurrent coréen direct, le Galaxy Z Fold 4. Les comparaisons ne s’arrêtent pas là. En termes de motorisation, par exemple, l’appareil du fabricant chinois jouit aussi des performances de la plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1. Son écran légèrement incurvé de 6,45 pouces au format 21:9 dévoile un écran de 7,9 pouces presque carré (avec un ratio de 10,3 : 9 en réalité), une fois déplié.

Le Honor Vs est le premier smartphone pliant de la marque commercialisé sur le sol français

En matière de photo, il dispose d’un système de triple caméra arrière, comprenant un objectif principal IMX800 de 54 MP, une caméra principale ultra large et macro de 50 MP et un zoom optique 3X de 8 MP. Honor a une très bonne réputation en matière d’images, grâce au Magic5 Pro notamment. On peut donc s’attendre à une partie photo de haute volée. Le Honor Vs sera disponible dans l’Hexagone dès le 24 mai 2023 à un prix conseillé de 1599 € dans un seul et unique coloris, noir avec un chargeur 66W.

Honor arrivera sur un marché où la concurrence sera rude. La compagnie chinoise devra non seulement convaincre les gens que son appareil est meilleur que les propositions de Samsung, mais aussi que celle de Google. La firme de Mountain View devrait présenter le Pixel Fold, sa propre vision du smartphone pliant dès le mois de juin.