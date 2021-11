Honor 60 : la fiche technique se dévoile avant la présentation du 1er décembre 2021

Le Honor 60 se dévoile quelques jours avant sa présentation. D'après les informations d'un leaker, le smartphone est alimenté par un SoC Snadragon 778G couplé à 12 Go de RAM. On y trouverait aussi un objectif photo de 108 mégapixels et une recharge rapide 66W.

Affranchi de son ancienne maison mère Huawei, Honor est de retour en force sur le marché du smartphone. La marque chinoise a ainsi dévoilé les Honor 50, une nouvelle génération de smartphones avec services Google et des puces Qualcomm, il y a quelques mois. La gamme signait le retour de Honor sur le segment des téléphones haut de gamme, autrefois accaparé par Huawei.

Plus récemment, une série de fuites a annoncé l'arrivée imminente des Honor 60 et Honor 60 Pro, une nouvelle gamme de smartphones premium. Les deux téléphones seront vraisemblablement annoncés lors d'une conférence en Chine ce mercredi 1er décembre 2021.

Voici la fiche technique du Honor 60

En amont de l'annonce, Ishan Agarwal, jeune informateur indien de bonne réputation, a publié la fiche technique du Honor 60, le modèle standard de la gamme. D'après le leaker, le smartphone est recouvert d'un écran OLED FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé. On peut s'attendre à du 120 Hz, comme sur son prédécesseur direct, le Honor 50.

Au coeur du téléphone, on trouverait un chipset Snapdragon 778G de Qualcomm. Indépendant de Huawei, Honor est libre de se fournir en composants auprès de firmes américaines. Destiné aux smartphones milieu et haut de gamme, le SoC intègre un triple processeur d’images (ISP), le Spectra 570K, un CPU composé de huit coeurs Kryo 670 (quatre Cortex-177 et quatre Cortex-155) et un GPU Adreno 642L.

Le chipset est épaulé par 12 Go de mémoire vive, affirme Ishan Agarwal, dont les propos sont relayés par 91Mobiles. Honor proposerait jusqu'à 256 Go de stockage interne sur le smartphone. L'autonomie serait confié à une batterie de 4 800 mAh compatible avec la recharge rapide 66W, la même technologie que sur le Honor 50. On peut ainsi récupérer 50% de batterie en seulement 15 minutes de recharge. Pour une recharge complète, comptez 44 minutes.

Côté photographie, le Honor 60 serait équipé d'un triple capteur photo. Ce hardware serait composé d'un objectif principal de 108 mégapixels (f/1.9), d'un capteur ultralarge de 8 mégapixels (f/2.0) et d'une caméra de profondeur de 2 mégapixels (f/2.4). Enfin, le smartphone tourne sous Android 11 accompagné de la surcouche MagicUI 5.0. La marque chinoise déclinerait le terminal dans les coloris suivants : Bright Black, Juliet, Starry Sky Blue et Jade Green.

Source : 91Mobiles