Honor Magic 4 Pro : le smartphone haut de gamme est à prix imbattable

À l’approche de Noël, Honor nous livre un joli cadeau en proposant son smartphone haut de gamme à prix exceptionnel. Grâce au code AR70XMAS, le fabriquant affiche le Honor Magic 4 Pro à seulement 779 € en offrant en plus la coque de protection. C’est un prix jamais vu pour cet excellent smartphone 8+256 Go. De leur côté, Orange et Sosh font une offre sans abonnement à 799 € au lieu de 999 €.

Cette année, Honor fait un retour remarqué avec la sortie de son nouveau Honor Magic 4 Pro. Le smartphone, doté de caractéristiques premium, joue dans la cour des grands.

Équipé d’une dalle OLED LTPO de 6,81 pouces, le Honor Magic 4 Pro bénéficie d'un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Son écran tactile, d’une résolution de 2848 x 1312 pixels, est incurvé.

Muni du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1 et d’une mémoire vive de 8 Go, c’est un smartphone fluide et performant.

Coté photo, le Honor Magic 4 Pro s’est équipé de capteurs dignes de sa catégorie. Pour tenir la route face à ses concurrents haut de gamme, le smartphone dispose d’un bloc photo arrière de trois capteurs : un grand-angle f/1.8 et ultra grand-angle f/2.2, tous deux de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique x3,5 de 64 Mpx f/3.5.

Sa batterie d’une grande capacité de 4 600 mAh peut être rechargée à l’aide du chargeur sans fil HONOR SuperCharge de 100 W. Cette recharge rapide permet de récupérer 50% de batterie en seulement 15 minutes.

N'hésitez pas à consulter notre test du Honor Magic 4 Pro pour en savoir plus sur ce martphone.

En ce moment, le fabriquant fait une offre exceptionnelle sur le Honor Magic 4 Pro. La marque propose ainsi le smartphone + la coque de protection à 849,90 €. En utilisant le code AR70XMAS, vous pouvez les obtenir à seulement 779 €.

De leurs côtés, Orange et Sosh font également une belle offre en proposant 200€ de remise immédiate sur le smartphone du 01/12/2022 au 28/12/2022. Habituellement affiché à 999 €, le Honor Magic 4 Pro est proposé à seulement 799 € sans abonnement.

