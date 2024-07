Honor dévoile le plus fin des smartphones pliants, le Galaxy Z Fold 6 est battu à plate couture

Deux jours après l’Unpacked de Samsung, Honor organisait en Chine une grande conférence. Durant celle-ci, la marque a dévoilé le Magic V3, son nouveau smartphone pliant qui va concurrencer frontalement le tout nouveau Galaxy Z Fold 6. Quels sont ces atouts ? Quels sont les changements apportés ? On vous dit tout.

Ce n’est certainement pas un hasard : Honor organisait aujourd’hui une conférence de presse en Chine. Soit deux jours après la conférence Unpacked de Samsung durant laquelle la firme a présenté le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6, les Galaxy Watch 7 et Ultra, la Galaxy Ring et les Galaxy Buds 3 et 3 Pro. Soit 7 produits. Honor a montré une ambition moindre sur la quantité, mais pas forcément sur la qualité. En effet, la marque chinoise a dévoilé cinq nouvelles plates-formes : deux smartphones pliants, deux tablettes et un beau PC portable.

Les tablettes sont la MagicPad 2 et la Honor Tab 9 Pro. La première va concurrencer l’iPad Air avec une très grande taille d’écran (12,3 pouces), une grande batterie (10000 mAh), huit haut-parleurs (compatible IMAX) et un châssis très fin (5,8 mm). La seconde est un modèle très abordable, avec un écran fluide, la comptabilité Magic Pen, un SoC peu gourmand, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le PC portable est le MagicBook Art 14 2024, un ultrabook sous Core i, jusqu’à 32 Go de RAM et un écran de 14,6 pouces, 6 haut-parleurs avec support du DTS, une batterie 60 Wh, le tout dans un PC qui mesure 13 mm d’épaisseur et pèse à peine plus de 1 Kg.

Le Magic V3 de Honor est le smartphone pliant le plus fin du monde

Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les deux smartphones pliants. Il s’agit des Magic V3 et Magic Vs3. Le premier est le plus complet et le plus onéreux. Le second est le moins cher, mais il fait aussi quelques concessions. Ce sont donc deux propositions complémentaires qui permettront à Honor de se positionner plus efficacement face au Galaxy Z Fold 6. Le Magic V3 est techniquement le plus intéressant. Successeur du Magic V2 que nous avons eu l’occasion de tester, le Magic V3 s’appuie sur un châssis plus fin et plus léger de son prédécesseur. Voici ces principales caractéristiques techniques :

Épaisseur de 4,35 mm déplié et 9,2 mm plié (avec protubérance)

Poids de 226 grammes

Certification IPX8

Écran interne 7,92 pouces AMOLED LTPO Full HD+

Écran externe 6,3 pouces AMOLED LTPO Full HD+

Snapdragon 8 Gen 3 avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage maximum

Batterie 5150 mAh Silicone-Carbone

Charge rapide 66 watts et charge sans fil 50 watts

Triple capteur photo 50+50+40 mégapixels avec stabilisateur et zoom optique 3,5x

Double capteur selfie 20+20 mégapixels

Android 14 et MagicOS 8

Le Magic Vs3 est moins complet mais aussi bien moins cher

Le Magic Vs3 reprend une grande partie de cette fiche technique, avec quelques différences au niveau du châssis et de quelques éléments techniques. Voici les principaux éléments (nous avons mis en gras les différences avec le Magic V3) :

Épaisseur de 4,65 mm déplié et 9,8 mm plié (avec protubérance)

déplié et plié (avec protubérance) Poids de 229 grammes

Pas de certification IPX8

Écran interne 7,92 pouces AMOLED LTPO Full HD+

Écran externe 6,3 pouces AMOLED LTPO Full HD+

Snapdragon 8 Gen 2 avec de 12 à 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage

avec de 12 à 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage Batterie 5000 mAh Lithium-Polymère

Charge rapide 66 watts et charge sans fil 50 watts

Triple capteur photo 50+8+40 mégapixels avec stabilisateur et zoom optique 5x

avec stabilisateur et Double capteur selfie 16+16 mégapixels

Android 14 et MagicOS 8

Le Magic V3 sera disponible en Chine le 19 juillet. Son prix est identique à celui du Magic V2. Nous pouvons donc nous attendre à une politique tarifaire similaire en France, si le téléphone arrive chez nous. Rappelons que le Magic V2 a été lancé à 1999 euros avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage (soit le prix du Galaxy Z Fold 6, mais avec plus de RAM et de stockage). Le Magic Vs3 est lui aussi proposé à un tarif équivalent à son prédécesseur, le Magic Vs2. Mais celui-ci n’a pas bénéficié d’un lancement commercial en Europe. Si le Magic Vs3 y parvenait, il serait proposé à un prix plus agressif que celui du Magic V3… et donc du Galaxy Z Fold 6.