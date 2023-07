Honor 90 : le flagship killer du moment est en promotion pour son lancement

Honor nous a habitués à commercialiser des smartphones au rapport qualité-prix très attractif et récidive avec son nouveau Honor 90, un mobile de milieu de gamme qui offre des prestations premium. Avec ce modèle, nous avons clairement affaire à un flagship killer qui vient titiller les plus grands.

Encore une fois, Honor ne fait pas dans la demi-mesure. Son nouveau smartphone risque de devenir une référence sur le marché grâce à un design haut de gamme, un écran de haute facture et un appareil photo digne des meilleurs, le tout pour un prix inférieur aux standards de l’industrie. Et pour couronner le tout, le Honor 90 fait l’objet d’une offre de lancement des plus alléchantes.

Un grand capteur 200 MP

Oubliez les photos trop sombres qui ne mettent pas bien en valeur les scènes que vous capturez avec l’imposant capteur photo principal du Honor 90, d’une taille de 1/1,4” et d’une définition de 200 MP. Cette quantité astronomique de pixels n’est pas là pour faire joli. Le constructeur a recours à la technique dite du pixel-binning pour fusionner 16 pixels entre eux, produisant alors un plus gros pixel de 2,24 µm bien mieux adapté à la capture de la lumière. Le rendu des photos en devient ainsi bien plus lumineux et détaillé, sans phénomène de bruit dans l’image.

Le mode nuit du smartphone se montre particulièrement impressionnant. Le cliché est pris instantanément sur le vif, contrairement à la plupart des autres mobiles dotés de cette fonction qui nécessitent de rester immobile durant plusieurs secondes pour que le mode nuit fasse son travail. Et le résultat est saisissant : une photo où l’on ne verrait rien devient d’un coup tout à fait lisible.

Le mode HDR permet d’enregistrer les informations de haute plage dynamique afin d’améliorer le traitement des clichés, qui bénéficient notamment d’un contraste plus prononcé et de couleurs bien plus vives. Cette option évite de se retrouver avec des images trop fades, qui ont moins de succès sur les réseaux sociaux.

Le capteur frontal pour les selfies a également reçu une attention particulière. Ses 50 MP sont exploités pour fusionner 4 pixels entre eux et obtenir de gros pixels de 1,22 µm, toujours dans cette quête de lumière. De plus, la caméra est pensée pour les photos de groupe avec son angle de vision élargi à 100°.

Pour revenir au dos, le Honor 90 compte aussi sur un capteur ultra grand-angle à 112° pour faire entrer la scène dans le champ de vision. En outre, les photos en mode portrait profitent de la présence d’un objectif de calcul de la profondeur de champ pour un effet bokeh efficace.

Une expérience d’affichage qui sort du lot

Honor a mis les petits plats dans les grands pour son écran, qui n’a rien d’un milieu de gamme et qui vise clairement le haut du panier. Sa grande diagonale de 6,7 pouces est mise en valeur par un effet incurvé au niveau des tranches et jusqu’aux quatre coins du smartphone. L’esthétique apportée par l’écran sans bord est magnifique et contribue à donner l’impression de tenir un produit premium entre ses mains, en plus de renforcer le sentiment d’immersion dans le contenu et de permettre de proposer une large surface d’affichage dans un appareil qui reste compact et facile à manier.

Sa définition 2660 x 1200 pixels est supérieure aux habituels 1080p (Full HD+) auxquels on a droit sur les smartphones de milieu de gamme, et même sur de nombreux haut de gamme. La fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz permet de toujours obtenir le meilleur niveau de fluidité dont on a besoin tout en préservant la batterie, alors que la luminosité jusqu’à 1600 nits assure de toujours bien y voir à l’écran et d’offrir un HDR vraiment qualitatif.

D’ailleurs, l’écran du Honor 90 prend en charge la norme HDR10+ et est certifié Amazon Prime Video HDR et Netflix HDR. Il dispose d’une profondeur de couleurs 10-bit et couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, un standard du cinéma numérique. Retenez de ces informations que l’affichage jouit d’une large richesse de couleurs, qui sont également plus vives, et d’un meilleur contraste.

Avec une gradation PWM 3840 Hz anti-scintillement, la plus élevée au monde sur un mobile à ce jour, l’écran est des plus confortables pour nos yeux, lui valant une certification TÜV Rheinland « Risk Free ». Le spécialiste DXOMARK a accordé son label Gold à l’écran du Honor 90, signifiant qu’il délivre la meilleure expérience de sa catégorie, et qu’il est considéré comme le meilleur dans la catégorie 400 – 600 €.

Une autonomie conséquente

Entre sa gigantesque batterie de 5000 mAh et sa puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 gravée en 4 nm à la consommation énergétique maîtrisée, le Honor 90 bénéficie d’une autonomie très importante, qui peut facilement dépasser la journée d’utilisation. Le tout en octroyant des performances de haute volée, largement suffisante pour faire tourner n’importe quel jeu mobile ou pour gérer un usage multitâche.

Un autre grand atout du smartphone est sa puissance de charge filaire de 66 W, qui permet de gagner de longues heures d’utilisation en seulement quelques minutes de charge. La batterie passe en effet de 0 à 45 % en un petit quart d’heure, donnant assez d’énergie pour voir venir, et ce, malgré un usage intensif.

Le logiciel est au moins aussi important que le matériel, et l’appareil donne toute satisfaction sur ce point également. Rapide, ergonomique et intuitive, l’interface Magic OS 7.1, basée sur Android 13 (la dernière version d’Android disponible), est une réussite. On apprécie particulièrement son intégration au sein de l’écosystème Honor, permettant de transférer des applications, des notifications et même des appels d’un appareil à l’autre. L’utilisateur accède aussi à des fonctions avancées telles que Magic Text, un outil qui transforme le texte d’une image en texte qui peut être édité, copié et partagé simplement.

100 euros de remise

Honor a mis en place une offre promotionnelle pour le lancement du smartphone, valide du 6 juillet au 19 juillet à minuit. Sur le site officiel HiHonor, en appliquant le coupon APH90 à votre panier, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 100 euros sur l’achat du smartphone. Normalement vendu à partir de 599 euros, vous pouvez donc acquérir le Honor 90 pour la somme de 499 euros, un prix très attractif pour un tel appareil.

Honor fournit par ailleurs une paire d’écouteurs sans fil Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90 euros pour toute précommande du Honor 90. Ce dernier est disponible dans les coloris Midnight Black et Emerald Green, ainsi que dans une luxueuse version Diamond Silver en exclusivité sur HiHonor.

