HomePod : pas de stéréo possible en associant la version Mini et la version classique

Apple a présenté hier soir une nouvelle enceinte connectée : HomePod Mini. Cette nouvelle enceinte connectée, proposée à 99 euros en France à partir du mois de novembre, est parfaitement intégrée à l’écosystème d’Apple. Mieux, il est possible d’utiliser deux HomePods Mini pour créer un système stéréo. En revanche, Apple n’a pas prévu de connecter un HomePod classique avec un HomePod Mini pour simuler un système stéréo. Ce n'est pas grave dit comme ça. Mais cela peut avoir un impact négatif insoupçonné.

Hier soir, nous avons suivi avec vous la keynote d’Apple durant laquelle les iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro et 12 Pro Max ont été présentés. Un quatuor de smartphones plutôt intéressants, dotés d’une plate-forme qui semble être très puissante et d’un design entre rétrovintage et élégance. Tout le monde n’est pas fan, mais certains apprécieront l’hommage à l’iPhone 4.

Apple n’a pas présenté que des iPhone hier. La firme a également levé le voile sur une nouvelle enceinte connectée appelée HomePod Mini. C’est « simplement » la version miniaturisée du HomePod que nous connaissons. Produit atypique développé pour concurrencer Echo Dot chez Amazon ou Nest Audio chez Google. Son prix est de 99 euros (un prix assez proche du prix en dollars, pour une fois). Et il est parfaitement intégré dans l’écosystème d’Apple avec des connexions à Siri, Carplay, AirPods et bien sûr les iPhone.

Impossible de créer un système stéréo avec deux enceintes différentes

Parmi toutes les fonctionnalités proposées par HomePod Mini, vous retrouvez la connectivité avec les autres enceintes connectées signées Apple. Quelques exemples. Vous pouvez envoyer des messages vocaux, vous pouvez transférer des informations. Vous pouvez jouer la même musique avec plusieurs HomePod ou HomePod Mini. Et il est possible d’associer deux HomePods pour créer un système stéréo. Un article publié par le blog Loop Insight explique que cette fonction a été portée sur HomePod Mini : vous pouvez en acheter deux pour les utiliser comme un système stéréo.

Mais peut-on créer un système stéréo en utilisant un HomePod et un HomePod Mini ? Selon le même article, la réponse est non. Pas de système hétérogène pour créer une ambiance à deux canaux. Il faut dire que les différences techniques entre les deux produits n’offriraient certainement pas la meilleure expérience possible. Donc, cette absence n’est pas si importante. En revanche, cela pourrait avoir une certaine importance si vous souhaitez créer un système plus complexe.

Et quand il y a plus de deux enceintes ?

Dans les prochains jours, Apple va déployer une nouvelle fonction appelée Theater. Elle permet de créer des systèmes audio 5.1, 7.1 et Dolby Audio à l’aide d’enceintes connectées. Celles-ci sont pilotées avec l’Apple TV 4K. En appairant des HomePods avec l’Apple TV 4K, il sera possible de créer un système audio complexe. Et c’est très intéressant. Sauf que créer un système 5.1 avec que des HomePods reviendra très cher.

Une solution simple aurait pu être de remplacer certains HomePods par des HomePods Mini qui sont trois fois moins chers. Cependant, cela sera impossible, car les HomePods et les HomePods Mini ne peuvent être utilisés dans des systèmes audio hétérogènes. Et c’est là où cela devient dommage. Espérons qu’Apple permettra de créer des systèmes audio hétérogènes en combinant des HomePods différents.

