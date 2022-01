Home et Nest : Google modifie un bruit d’ambiance, et ça énerve beaucoup de monde

Vous connaissez le bruit blanc de Google Assistant ? Il s'agit d'un son d'ambiance que certains trouvent relaxant. Plus court et plus discret depuis quelques jours, il a provoqué le courroux de ceux qui ont l'habitude d'y avoir recours.

La colère gronde chez une partie des possesseurs d'une enceinte Google Home ou Nest, ou qui utilisent tout simplement Google Assistant. Sur Reddit et sur le forum de Google, les messages de plainte s'accumulent. La raison ? Google a modifié le son joué lorsque l'on demande à Assistant de nous faire écouter le “bruit blanc”.

Le nouveau bruit blanc de Google Assistant ne fait pas l'unanimité

Le bruit blanc est un son d'ambiance proposé par Google Assistant, qui se veut relaxant et qui est utilisé par certaines personnes pour s'endormir plus facilement, comme les bruits de pluie, bruits de rivière, bruits de l'orage, bruits de forêt, crépitements de cheminée et quelques autres encore disponibles depuis le service.

Mais selon les habitués à l'utilisation du bruit blanc, celui-ci n'a plus rien à voir avec l'ancienne version. Si l'on en croit les messages, cette nouvelle mouture est bien plus feutrée et silencieuse, ce qui n'est pas à leur goût. Autre reproche effectué, ce son d'ambiance se répèterait en boucle toutes les dix minutes, alors que le précédent durait une heure avant de se relancer depuis le début. Pour rappel, les sons d'ambiance continuent d'être joués pendant 12 heures si on ne programme pas d'extinction. Les Nest Hub 2ème génération ont une fonction d'arrêt automatique quand ils détectent que l'utilisateur s'est endormi.

Si vous faites partie des nostalgiques de l'ancien bruit blanc, sachez que vous pouvez effectuer une lecture ou télécharger le fichier depuis Google Drive grâce à un certain Luis Rodriguez qui l'a mis en ligne. Déjà obligé de supprimer des fonctionnalités de ses Google Nest à cause d'un procès perdu contre Sonos pour violation de brevet, Google enchaîne les déconvenues avec les enceintes de son écosystème en ce début d'année.

Source : 9To5Google