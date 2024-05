On sait enfin quand GTA 6 va sortir, il va falloir s’armer de patience

La fenêtre de sortie de GTA 6 se précise. Dans ses prévisions financières, Take-Two annonce un lancement du jeu pour l'automne 2025.

Take-Two Interactive Software a publié les résultats de son dernier trimestre fiscal. Dans ce document, le groupe s'est adressé à ses investisseurs, prévoyant une forte hausse des revenus à partir de l'année fiscale prochaine. Et c'est officiel, GTA 6 sortira à l'automne 2025. “Nos prévisions se basent sur le rétrécissement de la fenêtre de sortie précédemment établie par Rockstar Games, de l'année 2025 à l'automne 2025, pour Grand Theft Auto VI”, communique Take Two.

Lors de la sortie de la première bande-annonce, Rockstar évoquait une sortie pour 2025, voici donc que les choses précises. Le terme “automne” ici utilisé est intéressant, car les Américains ont tendance à recourir au mot “holidays” (vacances) à partir de mi-novembre, entre Thanksgiving et les fêtes religieuses de décembre. C'est par exemple le cas pour les consoles de jeu, Sony annonçant par exemple la sortie de la PS5 pour “Holiday 2020” plutôt que “Fall 2020”. Nous pouvons donc espérer une disponibilité pour la première moitié de l'automne.

GTA 6 sort à l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series

Dans un premier temps, Rockstar envisageait de viser plutôt le début d'année 2025. Récemment, des retards dans le développement de GTA 6 étaient évoqués, laissant envisager une sortie en 2026. Pour tenir les délais d'une sortie à l'automne 2025, il est fort probable que le studio ait recours au crunch. Le dernier jeu de très grande envergure de Rockstar, Red Dead Redemption 2, avait d'ailleurs suscité la controverse à ce sujet, accusé d'encourager la culture du crunch.

Pour rappel, nous savons déjà que GTA 6 ne sortira que sur PS5 et Xbox Series X et S pour l'instant. Le jeu devrait être annoncé sur PC un peu plus tard et ne sera pas disponible sur PS4 et Xbox One. Parmi les autres projets de Rockstar, des rumeurs sur un portage du premier Red Dead Redemption reviennent avec insistance.

Take-Two en a profité pour faire savoir que GTA 5, qui a connu trois générations de consoles, s'est écoulé à plus de 200 millions d'exemplaires. Il est le second jeu le plus vendu de tous les temps, après Minecraft. Et il continue de très bien se porter : cinq millions d'unités de GTA 5 trouvent preneur chaque trimestre. Merci GTA Online.

Source : Take-Two Interactive Software