Les abonnés au service de streaming audio Amazon Music Unlimited sont en train de recevoir un mail dont ils se seraient bien passés. Un membre de notre rédaction en a reçu un, voici ce qu'il dit.

Les streaming est entré dans les mœurs. Qu'il soit vidéo ou audio, il existe aujourd'hui beaucoup de plateformes dans lesquelles piochées pour trouver une série, un film ou une musique que l'on a envie de voir/écouter.

À moins d'avoir des revenus suffisants, on se contente généralement d'un ou deux services vidéo et d'un seul audio. Si l'on est pas trop attaché au catalogue, on pourra alors jongler entre les concurrents en fonction de qui est le moins cher par exemple.

Mais ça, c'était surtout vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, les prix des formules augmentent chaque année ou presque, et force est de constater qu'à quelques centimes près, ils se ressemblent d'un site à l'autre. C'est cette fois-ci au tour d'Amazon Music Unlimited de gonfler la facture. Les mails explicatifs sont déjà en cours d'envoi.

Si vous êtes abonné à Amazon Music Unlimited, cette nouvelle ne va pas vous plaire

“Nous faisons évoluer le prix du forfait Amazon Music Unlimited – Offre individuelle afin de nous permettre de continuer à vous proposer notre service avec sa qualité habituelle“, lit-on dans le mail reçu par la rédaction. Autrement dit : vous allez payer plus cher et n'aurez absolument rien de plus en retour. “Le prix de l'abonnement passera de 10,99 € à 12,14 € par cycle de facturation“. C'est donc une augmentation de 1,15 €. L'offre Famille passe quant à elle à 21,24 € par mois au lieu de 19,99 €.

Les nouveaux tarifs, qui sont déjà à jour sur la page d'accueil d'Amazon Music Unlimited, seront appliqués sur votre prochaine facture. C'est la deuxième augmentation du service de streaming audio en 2 ans, la dernière ayant eu lieu en 2023. L'abonnement hors Prime avait également subit le même sort. Comme d'habitude dans ces cas-là, les utilisateurs ne peuvent que serrer les dents et accepter la hausse. Il reste la solution de changer de plateforme audio, mais comme nous l'avons dit, toutes passent par la case augmentation régulièrement.