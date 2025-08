Spotify augmente encore le prix de l’abonnement Premium, ça ne s’arrête donc jamais

Spotify va augmenter ses prix dans de nombreux pays. Dans quelques semaines, les abonnés vont recevoir un email avec le nouveau montant de leur facturation.

Et encore une ! Spotify annonce qu'une nouvelle hausse de prix va être appliquée pour les clients de l'abonnement Premium. “Afin de continuer à innover dans nos offres et fonctionnalités et d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible, nous actualisons régulièrement nos tarifs”, déclare la plateforme. Mais les détails de la nouvelle politique tarifaire sont encore flous.

“Au cours du mois prochain, les abonnés Premium de plusieurs marchés d'Asie du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et de la région Asie-Pacifique recevront un e-mail expliquant les conséquences de cette mise à jour sur leurs abonnements”, explique le service. On ne sait donc pas avec certitude si la France est concernée par cette augmentation de prix. Et si c'est le cas, nous n'avons pas non plus l'information sur le nouveau tarif en vigueur pour l'abonnement Spotify Premium.

Spotify augmente ses prix dans le monde entier

L'entreprise évoque une communication à ce sujet le mois prochain, soit septembre. Normalement, en France, une hausse tarifaire ne peut être appliquée qu'avec au minimum un mois de préavis. Ce qui nous amènerait à une mise en œuvre des nouveaux prix en octobre. Mais on peut encore espérer passer entre les gouttes.

En juin dernier, Spotify augmentait déjà le prix de ses abonnements Premium en France, les nouveaux tarifs étant entrés en vigueur en juillet. On constatait alors une augmentation d'un euro environ pour les plans personnels, de deux euros pour la formule Duo et de trois euros pour le forfait familial :

Personnel : 12,14 €/mois au lieu de 11,12 €/mois

au lieu de 11,12 €/mois Étudiants : 7,07 €/mois au lieu de 6,06 €/mois

au lieu de 6,06 €/mois Duo : 17,20 €/mois au lieu de 15,17 €/mois

au lieu de 15,17 €/mois Famille : 21,24 €/mois au lieu de 18,21 €/mois

Spotify osera-t-il augmenter ses prix en France deux fois en l'espace de moins de six mois ? On peut en douter, mais dans le contexte actuel, plus rien ne nous étonnerait. Pour l'instant, Spotify n'officialise pas de nouvelle fonctionnalité qui viendrait justifier la hausse de tarifs. Les rumeurs autour de l'intégration de l'audio sans perte dans Spotify ont été relancées il y a quelques semaines.