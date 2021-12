Harry Potter Retour à Poudlard : Salto change la date de sortie en France

Le 20e anniversaire de Harry Potter approche à grands pas et les fans attendent avec impatience le retour de Harry, Ron et Hermione ainsi que d’autres acteurs à l’occasion d’un épisode spécial : le Retour à Poudlard.

Comme Friends : les retrouvailles avant lui, Harry Potter : Retour à Poudlard permettra aux fans de la saga de découvrir ce que les stars ont fait et ce que le monde des sorciers représente encore pour elles depuis la sortie de la deuxième partie des Reliques de la mort en 2011. On retrouvera donc Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Wesley), Emma Watson (Hermione Grandger), Tom Felton (Drago Malfoy), James et Olivier Phelps (Fred et George Weasley) et tous les autres acteurs emblématiques de la franchise.

La sortie de cet épisode marquera l'anniversaire des 20 ans du premier film de la franchise « Harry Potter à l’école des sorciers ». Il sera diffusé aux États-Unis sur HBO Max, et en France sur la plateforme de VOD Salto. L’événement exceptionnel devrait à l’origine être diffusé en France un jour après la sortie originale, mais Salto a finalement décidé de modifier la date.

Harry Potter Retour à Poudlard arrivera plus rapidement que prévu

Initialement prévue le 2 janvier en France, la réunion des acteurs de Harry Potter arrivera finalement un jour plus tôt, dès le 1er janvier 2022 en France. Salto précise que l’épisode sera disponible dès 9h30 sur sa plateforme, soit en quasi simultané avec la sortie aux États-Unis.

Devant tant d'impatience on ne pouvait que vous proposer Harry Potter 20th Anniversary : #ReturnToHogwarts en quasi simultané des États-Unis !

En plus des acteurs, les fans devraient avoir des nouvelles de l’auteur des œuvres originales. Cependant, J.K. Rowling, dont les commentaires répétés contre les transgenres ont fait d’elle une figure controversée sur Twitter, n'a pas été interviewée pour l'émission spéciale. À la place, elle plutôt présentée dans des documents d'archives.

En attendant le 1er janvier prochain, vous pouvez toujours revisionner ci-dessous la bande-annonce de la réunion des 20 ans d'Harry Potter.