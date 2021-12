Matrix, Spider-Man, Harry Potter : la liste des films diffusés sur TF1 pendant les fêtes de Noël

TF1 a dévoilé son programme pour le mois de décembre. Ce sont 31 films qui seront diffusés durant les prochaines semaines, avec un point culminant pendant les vacances scolaires. Un programme qui ne compte aucune grande nouveauté, mais qui couvre tous les genres : comédie, action, superhéros, anticipation, films d’animation et grands classiques de Noël. De quoi vous scotcher au canapé…

Cette semaine, le Premier ministre Jean Castex a confirmé la mise en place de mesure sanitaire renforcée pour endiguer la cinquième vague de contamination au COVID-19. Fermeture des discothèques. Travailler à distance le plus possible. Respecter les gestes barrière. Vacciner les adultes, ainsi que les enfants souffrants de comorbidités. Et éviter les rassemblements, au travail ou en famille. Bref, en cette période de l’année, il est préférable de se faire un plateau télé plutôt qu’une bière dans un pub (à consommer avec modération). Voilà qui tombe plutôt bien pour le lancement de la chaîne Grand Ecran par Canal+.

Et justement, TF1 a prévu le coup avec une grille des programmes qui, comme chaque année, va mettre l’accent sur les films à regarder en famille, dans le canapé, avec quelques popcorns. Cette grille compte plus d’une trentaine de films qui seront diffusés à partir d’aujourd’hui, mardi 7 décembre. Et le point d’orgue arrivera bien évidemment durant les vacances scolaires qui démarreront en fin de semaine prochaine.

Plus d'une quarantaine de films diffusés pendant le mois de décembre sur TF1

Des films « en veux-tu en voilà », couvrant tous les genres : superhéros, frisson, science-fiction, comédie, action, films d’animation et bien sûr les grands classiques de Noël, comme « Maman, j’ai raté l’avion ». Voici donc tous les films que vous pourrez voir sur les chaînes du groupe dans les prochaines semaines. Attention, une grande partie de ces films seront diffusés sur TFX, TMC ou sur TF1 Series Films.