Harry Potter Retour à Poudlard se montre dans une première bande-annonce nostalgique

Harry Potter Retour à Poudlard est un événement exceptionnel pour les fans de la licence créée par JK Rowling. Ce show réunira tous les acteurs du film afin de fêter les vingt ans du premier volet. Aujourd’hui, une bande-annonce a été diffusée.

Cela fait vingt ans que Harry Potter à l’école des sorciers est sorti sur les écrans. Pour fêter l’événement, la Warner a décidé d’organiser une grande réunion avec le casting, comme cela avait été fait avec Friends un peu plus tôt dans l’année. Cet événement est appelé : Harry Potter Retour à Poudlard.

Aujourd’hui, nous pouvons découvrir la première bande-annonce. Nous y voyons les acteurs évoluer dans les décors des films et interagir entre eux. La mise en scène est soignée et nous promet de titiller notre fibre nostalgique. Les trois acteurs principaux, Daniel Radcliffe, Rupert Grint mais aussi Emma Watson sont évidemment de la partie, mais pas que. On constate aussi la présence d’Helena Bonham Carter ou encore celle de Ralph Fiennes. Plus que des interviews, Harry Potter Retour à Poudlard permettra de découvrir des images de tournage inédites. Bref, du pain béni pour les fans de la saga qui attendaient ça depuis longtemps.

Retour à Poudlard sera diffusé le 2 janvier en France

Cet événement sera diffusé sur HBO Max aux Etats-Unis à partir du 1er janvier prochain. En France, le service n’est pas disponible, mais les fans ne seront pas privés pour autant. Les droits ont été achetés par Salto qui mettra en ligne Retour à Poudlard dès le 2 janvier.

La saga Harry Potter était un projet ambitieux à l’époque, mais la magie a fonctionné et a rassemblé une énorme communauté de fans à travers le monde. Au total, la saga a compté huit films et s’est terminée en 2011. La licence continue toujours de vivre à travers son spin-off Les Animaux Fantastiques dont le troisième volet sortira dans le courant de l’année 2022.

Pour l’instant, il n’est pas prévu de donner suite à la saga avec les acteurs d’origine. Toutefois, il ne faut jamais dire jamais et il n’est pas impossible qu’un jour, ils reviennent sur le devant de la scène pour un nouveau projet. Il y a de quoi faire.