Amazon Prime Video : top 15 des meilleurs films du catalogue

Amazon Prime Video regorge de films dans son catalogue, de navets aux chef d’œuvre. Dans ce dossier, nous en avons sélectionné quinze qui valent le coup. Films historiques, de super-héros, d’aventures, comédies et animations, il y en a pour tous les goûts.

Il nous est tous arrivé d’ouvrir une application de streaming et de naviguer sans but précis afin de trouver un film à regarder. Nous allons vous aider à vous décider. Dans ce dossier, nous en avons sélectionné quinze qui sortent du lot sur Amazon Prime Video. Quinze excellents films qui vous feront obligatoirement passer un bon moment.

Amazon Prime Video regorge de bons films et il a fallu trancher. Pour cette sélection, nous nous sommes basés sur la réception critique des productions (via l’agrégateur Rotten Tomatoes). Nous avons également tenté de diversifier les genres (l’action étant sur-représenté) afin de contenter le plus grand nombre. Enfin, nous avons aussi placé quelques films que l’on adore.

A noter qu’il n’y a pas d’ordre précis. Le premier de la liste n’est donc pas meilleur que le deuxième. Le cinéma est subjectif, après tout.

Voici la liste des quinze films à voir sur Amazon Prime Video :

Gladiator (2000)

L’un des plus grands films de Ridley Scott, et sans doute l’un des meilleurs films du genre Péplum. On y suit les pérégrinations de Maximus, ancien général romain devenu esclave, puis gladiateur. Une histoire de vengeance haletante récompensée en 2001 par cinq Oscars. Un classique absolu.

Rain Man (1988)

Charlie, un jeune ambitieux aux dents longues, se lance dans un road trip à travers les Etats-Unis en compagnie de Raymond, son frère autiste. Son but ? Récupérer l’héritage dont il s’estime lésé. L’un des premiers grands rôles de Tom Cruise au cinéma dans un film aussi touchant que drôle. Parfait pour une soirée en famille.

Le Seigneur des Anneaux (2001, 2002, 2003)

Est-il encore utile de présenter cette saga culte, pilier de la fantasy et du cinéma populaire des années 2000 ? Les trois volets sont disponibles sur Prime Video, de quoi se faire un marathon sous un plaid avec une tasse de chocolat chaud. Attention, il s’agit ici des versions cinéma, et non des versions longues.

Arrival – Premier Contact (2016)

Les aliens débarquent sur Terre et le gouvernement envoie la linguiste Louise Banks afin d’établir le contact. Pour sa première incursion dans la science-fiction, Denis Villeneuve (Blade Runner, Dune) signe un film à la fois grandiose, intelligent et intimiste, loin des clichés du genre.

Retour Vers le Futur (1985)

Nom de Zeus, Marty ! Retour Vers le Futur est sur Prime Video ! Il est grand temps de relancer ce classique en famille ! En plus, le deuxième et le troisième volet sont aussi disponibles ! C’est le pied !

Le Loup de Wolf Street (2013)

Quand Scorsese met en scène les dérives de la finance, ça frappe juste, ça frappe fort. Un immense film porté par un Leonardo Di Caprio au meilleur de sa forme.

Interstellar (2014)

La Terre se meurt et la NASA envoie Cooper chercher un nouveau foyer pour l’humanité. Cette épopée signée Christopher Nolan a été pensée pour être vue sur grand écran, mais rien ne vous empêche de l’apprécier dans la douceur de votre canapé.

Mad Max Fury Road (2015)

L’un des plus grands films d’action jamais réalisé. George Miller redonne vie à son Mad Max de façon flamboyante, violente et jouissive. Un rodéo sauvage de deux heures dont on ressort épuisé. N’oubliez pas de mettre le volume à fond.

Her (2013)

Un film d’amour un peu particulier, puisqu’il raconte la romance entre un homme et son assistante vocale. Un film touchant, mais aussi mélancolique qui questionne notre rapport à la technologie.

The Dark Knight (2008)

Considéré par beaucoup comme le meilleur film de super-héros de l’histoire, The Dark Knight a marqué notamment par son Joker, incarné par le regretté Heath Ledger. Un immense thriller à découvrir ou redécouvrir. A noter que les autres films de la trilogie de Nolan sont aussi disponibles sur la plate-forme.

Jurassic Park (1993)

Véritable révolution en termes d’effets spéciaux, Jurassic Park a tout changé dans le monde des blockbusters, en plus de passionner une génération de gamins pour les dinosaures. Sa présence sur Prime Video est une bonne occasion de le relancer. Un classique.

The Big Lebowski (1998)

Cette comédie est devenue culte grâce à ses personnages hauts en couleur et ses répliques qui font mouche. La quintessence du cinéma des frères Coen.

The Revenant (2015)

Le film qui a permis à Leonardo Di Caprio d’enfin décrocher un Oscar. The Revenant nous raconte l’histoire du trappeur Hugh Glass qui, en 1823, doit traverser seul une partie de l’Amérique sauvage après avoir été laissé pour mort. Un film dur, rêche, mais aussi contemplatif.

Matrix (1999)

Alors que le quatrième volet fait parler de lui, pourquoi ne pas revoir le premier Matrix ? Les deux autres opus de la trilogie originale sont également disponibles sur la plateforme. Bienvenue dans le monde réel.

Shrek 2 (2004)

Si le premier volet (aussi disponible sur Prime Video) avait installé la franchise, ce deuxième épisode la sublime. Il y a un gag par seconde et des répliques culte. Un indémodable du film d’animation.

Bien entendu, Amazon Prime Video regorge de beaucoup d’autres films de qualité. N’hésitez pas à nous dans les commentaires ceux qui valent le coup d’œil, que ce soit un blockbuster connu ou une pépite méconnue.