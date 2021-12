Harry Potter : Salto décroche l’exclusivité française pour le show événement Retour à Poudlard

Le premier film Harry Potter fête ses vingt ans ce mois-ci. Pour l’occasion, HBO Max a organisé une émission réunion avec tout le casting. En France, ce show exceptionnel sera diffusé sur Salto et sera disponible dès le 2 janvier.

Harry Potter à l’école des sorciers est sorti en décembre 2001, soit il y a vingt ans tout pile ! Pour fêter cet événement, Warner a décidé de réunir le casting dans un événement spécial nommé Retour à Poudlard (Return to Hogwarts). Les acteurs et le réalisateur Chris Colombus y évoqueront leur souvenir et livreront des secrets de tournage sur le premier volet. Une émission qui rappelle la réunion Friends qui avait eu lieu un peu plus tôt dans l’année.

Cette émission est prévue pour sortir sur la plateforme de streaming HBO Max le 1er janvier 2022. En France, HBO Max n’existe pas, mais que les fans se rassurent, il sera bien possible de voir le show. Salto a en effet récupéré les droits exclusifs.

Harry Potter Retour à Poudlard sera disponible sur Salto

La plateforme française a décroché l’exclusivité et diffusera Retour à Poudlard dès le 2 janvier, soit 24 heures après la diffusions aux Etats-Unis. Salto a donc réalisé un gros coup et espère bien attirer des milliers de nouveaux abonnés. De quoi redonner un coup de fouet à un service qui commence à avoir du plomb dans l'aile.

Plus encore, le 2 janvier, les huit films Harry Potter seront disponibles sur la plateforme française. Un petit événement, puisqu’ils n’étaient plus accessibles en streaming (après être passés par Netflix pendant quelques mois). Les fans vont donc pouvoir se refaire un marathon s’ils le souhaitent.

D’abord phénomène littéraire à la fin des années 1990, la licence Harry Potter créée par JK Rowling a explosé avec l’arrivée des films, dont le premier est donc sorti il y a vingt ans tout pile. Si la saga dédiée au sorcier à lunettes est maintenant terminée, Warner continue d’exploiter cet univers à travers les films Les Animaux Fantastiques. D’ailleurs, le troisième volet intitulé Le Secret de Dumbledore arrivera dans les salles en 2022.

