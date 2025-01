Huawei pourrait revenir dans le top 5 des fabricants de smartphones en 2025, cette étude le prouve

Huawei pourrait marquer un retour spectaculaire cette année. Une étude révèle que la marque chinoise est sur le point de retrouver une place parmi les plus grands fabricants de smartphones au monde.

Huawei, autrefois leader incontesté du marché des smartphones, a vu sa position s’effriter après les sanctions américaines. Ces restrictions, en particulier l’interdiction d’utiliser les services Google, ont bouleversé ses ambitions internationales. Cependant, la marque a continué à se développer sur son marché domestique, la Chine, où elle reste une force majeure. En 2025, ce géant pourrait faire son grand retour sur la scène mondiale, et retrouver une place dans le top 5 des fabricants de smartphones, selon un rapport récent.

D’après le média chinois CNMO, Huawei pourrait même retrouver la première place en Chine cette année, devant Vivo. En 2024, la marque a vendu 46 millions de smartphones, se plaçant juste derrière Vivo (49,3 millions) mais devant Apple (42,9 millions). Cette performance est d’autant plus impressionnante qu’elle repose sur une croissance annuelle de 37 %, un chiffre exceptionnel sur un marché aussi concurrentiel. En comparaison, Vivo a progressé de 11 %, tandis qu’Apple a chuté de 17 %.

Huawei accélère son retour avec HarmonyOS NEXT

Pour compenser l’absence des services Google, Huawei mise sur son propre système d’exploitation, HarmonyOS. En Chine, la marque a récemment lancé HarmonyOS NEXT, une version améliorée de son OS, sur deux de ses modèles phares : le Mate X6, un smartphone pliant, et le Mate 70. Ce nouveau système d’exploitation remplace complètement Android en Chine et pourrait s’étendre aux marchés internationaux dans les années à venir. Toutefois, cette transition ne sera pas simple, car de nombreux utilisateurs hors de ce pays dépendent encore fortement des services Google, mais il existe déjà des astuces pour contourner cet obstacle.

Malgré ces défis, Huawei affiche une ambition claire. Son succès en Chine lui offre une base solide pour repartir à la conquête des marchés internationaux. En renforçant son écosystème logiciel et en innovant dans le domaine matériel avec des appareils comme le Mate X6, la marque montre qu’elle est prête. Si la tendance se poursuit, 2025 pourrait marquer non seulement son retour parmi les leaders mondiaux, mais aussi une nouvelle étape dans son redressement face aux restrictions internationales.