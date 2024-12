Cette astuce permet aux utilisateurs Huawei de relancer des applis Android sur HarmonyOS NEXT

Avec HarmonyOS NEXT, Huawei dit adieu à Android. Pourtant, un outil ingénieux permet désormais de réintroduire des applications de l’OS de Google sur les appareils équipés de ce nouveau système.

Huawei a lancé avec sa série de smartphones Mate 70, HarmonyOS NEXT. Cet OS est une alternative complète et indépendante à Android. Ce nouveau système d’exploitation, basé sur des technologies maison comme le noyau Harmony et le modèle d’IA Pangu, marque une rupture nette avec le passé. Contrairement aux versions précédentes, il n’intègre plus aucun composant ou code Android. Cependant, cette décision a soulevé des inquiétudes chez les utilisateurs habitués à utiliser des applications de ce dernier.

Récemment, un bêta-testeur a découvert une solution inattendue : un émulateur Android nommé “Easy Abroad“, disponible sur la Huawei AppGallery. Cet outil crée un espace dédié sur les appareils HarmonyOS NEXT et permet d’installer et d’utiliser des applications de cet OS. Conçu principalement pour les utilisateurs voyageant à l’étranger, il facilite l’accès à des services comme Google Mobile Services (GMS) et des applications populaires telles que Facebook, YouTube, ou encore Google Maps.

Un émulateur Android redonne vie aux applis sur HarmonyOS NEXT

L’installation de l’émulateur crée une boutique d’applications distincte sur l’écran d’accueil, où les utilisateurs peuvent télécharger et exécuter des applications Android. Selon les premiers retours, les applis se lancent rapidement et fonctionnent sans accroc et apparaissent même dans le menu des tâches récentes. Toutefois, ce programme a ses limites : les notifications sont parfois défaillantes, et certaines applications ne fonctionnent pas en raison de restrictions ou de l’absence de certaines mesures de sécurité pour le streaming HD. De plus, seuls les fichiers spécifiquement partagés avec le conteneur Android sont accessibles.

Bien qu’il utilise microG au lieu des Google Play Services, limitant certaines fonctionnalités, Easy Abroad reste une solution prometteuse pour les utilisateurs d’HarmonyOS NEXT. Huawei, qui développe parallèlement un écosystème d’applications natives, n’a pas commenté officiellement cet outil. Néanmoins, il offre une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent combiner les avantages d’un système innovant et la familiarité des applications Android. Cette initiative démontre une fois de plus l’ingéniosité de la communauté technologique face à des systèmes en pleine transition.

Source : Reddit