Halo Infinite : voici quel niveau de difficulté choisir pour éviter de rager

Les développeurs d'Halo Infinite n'ont pas hésité à complexifier le FPS qui vient tout juste de sortir. Tant et si bien qu'il est recommandé d'opter pour un niveau de difficulté plus bas qu'à l'accoutumée, du moins lorsqu'on commence l'aventure. Explications.

Halo Infinite a débarqué sur les étals le 8 décembre. Et ce serait un euphémisme de dire que cet opus était attendu de pied ferme, six ans après la sortie de Halo 5: Guardians. Après avoir testé Halo Infinite, nous pouvons vous affirmer qu'il est très réussi malgré quelques points négatifs. Et force est de constater que 343 Industries n'a pas lésiné sur la difficulté. Au point qu'il est fortement conseillé de démarrer la campagne solo en mode normal pour éviter de tomber sur un os.

Pour mémoire, il y a quatre niveaux de difficulté croissants dans les titres de la célèbre franchise, à savoir facile, normal, héroïque, légendaire. Habituellement, les joueurs sont invités à opter pour le mode héroïque, lequel étant le niveau de difficulté de référence.

Mais cette fois-ci, c'est bien le mode normal qui apparaît comme étant la norme. Pour les vétérans, on peut dire que le mode normal d'Halo Infinite correspond au mode héroïque habituel, que le mode héroïque du nouveau jeu se rapproche du mode légendaire. Et que le mode légendaire est vraiment très corsé !

Lire aussi : Halo Infinite : impossible de rejouer les niveaux, les développeurs y travaillent

Halo Infinite : une difficulté accrue

Concrètement, ce titre se déroule en grande partie dans un monde ouvert. Et ce dernier est rempli de tireurs d'élite embusqués, soucieux de vous botter les fesses. Dans les niveaux de difficulté les plus élevés, ces derniers pourront facilement vous one shot sans que vous ayez pu déceler leur localisation. Mais il faudra tout de même s'y coller. En effet, arpenter cet open-world en mode légendaire ou héroïque est impératif afin de renforcer le Major en vue des combats frénétiques qui se se profilent. En particulier contre les boss qui ne vous feront aucun cadeau.

Des pics de difficultés ont été introduits sciemment par les développeurs et ce même en mode normal. Contre les boss, il faut notamment élaborer des stratégies pour les mettre au tapis (trouver l'arme qui infligera le plus dégâts à un boss, identifier son talon d'Achille, etc).

Capteur de mouvement, pack propulseur, grappin, mur portatif : en normal, vous devrez généralement utiliser un ou deux éléments susmentionnés pour survivre lors des combats. En héroïque ou en légendaire, vous aurez probablement besoin d'utiliser les quatre à la fois. Ce qui peut faire beaucoup quand on démarre le jeu, d'où la recommandation d'opter pour le mode normal au début.

Pour rappel, Halo Infinite est disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Voici où l'acheter au meilleur prix.

Source : Kotaku