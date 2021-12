Halo Infinite : impossible de rejouer les niveaux, les développeurs y travaillent

La campagne d'Halo Infinite sera disponible dès ce mercredi 8 décembre 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series X et Series S. Les premiers tests commencent à paraître sur la toile, l'occasion d'apprendre qu'il sera impossible pour les joueurs de rejouer un niveau spécifique, une fois la campagne terminée une première fois. Les développeurs de 343 Industries promettent toutefois d'intégrer cette fonctionnalité dans une futur proche.

Comme vous le savez peut-être, le Master Chief fera son grand retour sur la scène vidéoludique ce mercredi 8 décembre 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series X et Series S, et aussi via le Xbox Game Pass. Avant de plonger dans les nouvelles aventures du Major, vous pouvez d'ailleurs consulter notre test complet du titre, qui malgré quelques défauts, s'impose comme un excellent Halo.

Malgré tout, les fans les plus intransigeants pourront pester contre l'absence de certaines fonctionnalités incontournables de la licence, comme la possibilité de parcourir la campagne principale en coopération, ou encore de créer les maps les plus folles avec le mode Forge. Concernant ces deux aspects, le studio de 343 Industries a malheureusement annoncé que leur arrivée n'était pas prévue avant mai 2022, date de la fin de la première saison du multijoueur du titre.

Aucun moyen de rejouer les missions, pour l'instant

Et malheureusement, ce ne sont pas les seules fonctionnalités manquantes. En effet, il sera impossible de rejouer des niveaux spécifiques après avoir terminé la campagne solo une première fois. En d'autres termes, les joueurs qui veulent à tout prix trouver tous les collectibles, comme les fichiers audio, les crânes, ou encore les caisses Mjöllnir (qui permettent d'obtenir des cosmétiques pour le mode multi) devront être efficaces, puisqu'il sera impossible de relancer une mission en cas d'oubli.

Pour tous les fans de la franchise, l'absence de cette fonctionnalité est un comble, Halo Infinite étant tout simplement le premier opus de la saga à ne pas offrir la possibilité de rejouer un chapitre à volonté. Néanmoins, les développeurs assurent que ce ne sera pas toujours le cas. “Nous n'avons pas annoncé de date, mais nous y travaillons. Nous voulons avoir un replay qui fonctionne bien, et quand vous avez un jeu plus ouvert, cela devient beaucoup plus délicat. Nous avons donc pris la décision d'améliorer la qualité de la campagne solo pour nous assurer que, en tant que fondation, elle soit aussi solide que possible avant d'ajouter ensuite d'autres fonctionnalités”, ont-ils déclaré dans les colonnes de The Verge.