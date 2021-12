Xbox 360 : Microsoft réveille le cauchemar des joueurs avec ce poster Red Ring of Death à 25 dollars

Microsoft vend désormais un poster à l’effigie du fameux « Red Ring of Death » de la Xbox 360. Ils s‘agit d’un problème technique qui a traumatisé des millions de joueurs à l’époque. Désormais, vous pouvez l’afficher dans votre chambre.

C’est sans doute l’un des problèmes techniques les plus connus de l’histoire du jeu vidéo : le Red Ring of Death (RROD, le rond rouge de la mort) de la Xbox 360. Lorsqu’il apparaissait sur votre console, vous saviez que c’était fini, qu’il fallait l’envoyer en réparation si elle était encore sous garantie. C’est désormais du passé et tout le monde en rigole aujourd’hui. Microsoft vend d’ailleurs un poster à l’effigie de ce RROD sur sa boutique officielle.

La marque Xbox fête ses vingt ans cette année et à cette occasion, la firme de Redmond multiplie les célébrations. Sur Youtube, un documentaire en six épisodes a été publié et sur la boutique, de tas de nouveaux goodies sont mis en vente, dont ce fameux poster. Il est vendu uniquement sur la boutique américaine (livraison possible vers l’Europe), au prix de 25 dollars.

Le Red Ring of Death de la Xbox 360 a maintenant son poster

Le poster est simple : on y voit le logo Xbox entouré des trois leds rouges, signe d’erreur critique sur la machine. Aujourd’hui, c’est donc un symbole, mais à l’époque, il ne faisait rire personne. Comme le révèle le documentaire évoqué plus haut, le RROD a coûté plus d’un milliard de dollars à Microsoft entre les coûts de réparation et de transport. C’est donc amusant de voir la firme assumer et capitaliser dessus aujourd’hui.

Le Red Ring of Death n’était pas un problème marginal. Selon une enquête de Game Informer en 2010, ce sont 52% des possesseurs de la première version de la console qui ont été touchés. Un problème d’envergure inédit dans le monde du jeu vidéo. Plus encore, 41% des joueurs n’ont pas eu une, mais deux fois le RROD. Il faut tout de même saluer la réactivité de Microsoft sur ce point, qui réparait les consoles concernées en une dizaine de jours. Heureusement, ce souci a disparu avec les consoles suivantes, comme la Xbox Series X.

Nous attendons maintenant un poster sur l’écran bleu de la mort de Windows.

Source : Gear Xbox