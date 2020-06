Samsung Odyssey G9 : l’incroyable écran gaming incurvé débarque en France à 1499 euros

Dévoilé au CES de Las Vegas, l’écran Odyssey G9 de Samsung arrive sur les étals français au prix public conseillé de 1499 euros. Produit atypique, l’Odyssey G9 est un écran ultra-wide incurvé, spécialisé pour le jeu vidéo. Mesurant 49 pouces, il affiche des images en QHD et bénéficie d’un taux de rafraichissement de 240 Hz.

Au dernier CES de Las Vegas qui s’est déroulé en janvier 2020, Samsung a marqué les esprits avec un écran atypique : l’Odyssey G9. C’est un écran qui n’a pas vraiment d’équivalent. Son format ultra-wide. Sa taille immense. La courbure et la définition de la dalle. Sans oublier son taux de rafraichissement très élevé et de réponse très faible, cet écran se veut être l’accessoire ultime pour tous les gamers avertis.

Lire aussi – Xiaomi lance le Mi Surface Display, un écran gaming 144 Hz FreeSync de 34″ au prix de 300€

Il restait cependant à savoir quel montant ces derniers devraient débourser pour en bénéficier. Le prix français vient de tomber : 1499 euros. Certaines boutiques, comme LDLC par exemple, ont en effet commencé de le référencer. Il s’agit toutefois d’une précommande, puisque, comme indiqué par Samsung lors de la présentation de l’écran, le G9 ne sera pas disponible avant le mois de juillet. Les marchands français indiquent qu’il sera livré à partir du 6 juillet prochain.

Des spécifications techniques hors catégorie

Rappelons les détails techniques importants du G9 : rétroéclairage QLED, taille de 49 pouces au format 32/9e (équivalent à deux écrans de 27 pouces en dual screen), définition Dual QHD (5120 x 1440 pixels), courbure de 1000R, temps de réponse inférieur à 1 ms, taux de rafraichissement de 240 Hz, luminosité de 1000 cd/m², compatibilité HDR, compatibilité Nvidia G-Sync et AMD Freesync 2.

Notez que les deux autres écrans, beaucoup plus classiques, de la gamme Odyssey sont également arrivés chez les mêmes enseignes. Le G7 27 pouces est proposé à 650 euros environ et le G7 31,2 pouces est vendu 750 euros. Ces deux écrans QLED au format 16/9e sont moins atypiques, mais s’appuient sur les mêmes caractéristiques techniques en termes de rafraichissement, de luminosité, de taux de réponse et de résolution. La disponibilité est toujours prévue au début du mois de juillet.