Halo Infinite : votre sauvegarde sera synchronisée entre votre PC et votre Xbox Series X

Attendu pour la fin de l’année, Halo Infinite sera compatible avec le crossplay et le cross-progression. Cela veut dire que les joueurs PC et Xbox Series X pourront se réunir pour jouer en multijoueur, et qu’il sera possible de reprendre sa partie sur n’importe laquelle des deux plateformes.

Annoncé comme le jeu phare de la Xbox Series X, Halo Infinite se fait (longuement) attendre. Le jeu était initialement prévu pour la sortie de la console, mais a finalement été retardé de plus d’un an, le temps nécessaire pour mieux correspondre à la vision des joueurs. Son lancement, supposément définitif, est désormais prévu pour fin 2021 et, à mesure que l’échéance approche, Microsoft se fait de moins en moins avare en information.

La firme a annoncé aujourd’hui que le jeu sera compatible avec le crossplay et le cross-progression. En d’autres termes, cela veut dire d’une part que les joueurs PC et Xbox Series X pourront effectuer ensemble la campagne du titre. D’autre part, cela signifie que leurs sauvegardes seront synchronisées entre les deux plateformes. Il sera donc possible de reprendre au même point sur l’une et l’autre, sans avoir à opérer un transfert. À noter que ce support concerne également les données multijoueurs.

Halo Infinite va proposer le crossplay et le cross-progression

Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour les joueurs, qui bénéficieront aussi gratuitement du mode multijoueur, le tout en 120 FPS sur Xbox Series X. Halo a toujours été une série mettant l’accent sur la communauté, en étant le premier grand succès multijoueur de la Xbox, et ce nouvel opus semble respecter cet héritage. Les joueurs PC, quant à eux, auront droit à de multiples options de personnalisation, allant des graphismes aux commandes du jeu.

Il ne reste plus désormais qu’à patienter pour obtenir de plus amples informations de la part de Microsoft. La date de sortie exacte est encore inconnue, et la bêta du jeu est attendue au tournant par les joueurs après un premier trailer de gameplay qui n’a pas su convaincre. Cela fait plus d’un an que 343 Industries cache les images de Halo Infinite, et les améliorations apportées sont toujours de l’ordre du mystère.

Source : The Verge