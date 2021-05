Halo Infinite : 343 Industries révèle un nouveau véhicule, deux ennemis inédits et une arme meurtrière

Les développeurs de Halo Infinite ont dévoilé de nouvelles images et éléments du jeu. On a pu découvrir le Razorback, le nouveau véhicule disponible, mais aussi deux concept art d’adversaires ainsi qu’une arme intitulée « Scrap Cannon ». De quoi faire patienter les joueurs avant la diffusion du premier trailer officiel.

343 Industries dévoilent petit à petit Halo Infinite, au fil des images et informations publiées. Dernièrement, les fans ont eu droit à une démonstration du jeu sur écran ultra large 32:9. On est encore loin des premières images de la campagne, ou même du gameplay, mais force est de constater que les développeurs sont pressés de révéler leur travail aux yeux du monde. C’est dans cette optique le studio a posté un billet de blog, révélant par la même occasion plusieurs images fortes intéressantes.

Parmi elles, on retrouve notamment un tout nouveau véhicule, baptisé « Razorbarck ». 343 Industries décrit ce dernier comme « le cousin plus spacieux et robuste » du Warthog, quatre-roues emblématique de la saga. Bien que celui-ci ne présente pas de canon à l’arrière, les développeurs assurent qu’il est « parfait pour détruire les fêtes des Parias et pour se lancer dans des trajets cinématographiques ».

Le Scrap Cannon, nouvelle arme de Halo Infinite

343 Industries a également apporté quelques nouveautés aux Brutes, les principaux ennemis du joueur dans Halo. Ces derniers se voient dotés d’une nouvelle arme, le « Scrap Cannon », qui fait ainsi suite au Skewer dévoilé plus tôt dans l’année. Les développeurs la décrivent comme « meurtrière et détachable », ce qui, on l’espère, signifie que les joueurs pourront les retourner contre leurs adversaires pour prendre l’avantage.

Enfin, le studio a levé le voile sur deux frères Brute qui ne manqueront sûrement pas d’entraver la progression des joueurs, ces derniers n’étant pas de « grands fans des Spartan ». De nouvelles informations devraient être partagées d’ici les prochains mois, à en croire 343 Industries, notamment à propos de la faction des Parias.

Ces dernières pourraient être révélées lors d’un événement spécial cet été, si l'on s'en tient aux rumeurs sur le sujet. Microsoft n’a cependant toujours pas confirmé la chose, il faudra donc se montrer patient. Le jeu final, quant à lui, devrait normalement sortir d’ici la fin de l’année 2021.

