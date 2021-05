Xbox et Adidas travaillent sur plusieurs paires de baskets aux couleurs de la console

Adidas et Xbox auraient signé un partenariat pour sortir plusieurs paires de baskets ornées du logo de la console. Le premier modèle pourrait être présenté en juin. Il y a peu, c’est la marque Nike qui avait annoncé une paire de chaussures PlayStation.

Pourrez-vous bientôt chausser des baskets Xbox ? C’est tout cas ce que croit savoir le site Complex, qui indique que l’équipementier Adidas serait partenaire de Microsoft pour plusieurs paires de chaussures siglées Xbox.

Pour le moment, rien n’a été annoncé, mais le site spécialisé a eu accès à des documents internes de chez Adidas montrant clairement les produits. Nous avons même une photo. Comme nous pouvons le voir, nous retrouvons le noir et le vert fluo, couleurs de la console, ainsi que le logo Xbox sur le côté.

Trois paires seraient prévues, selon le site. La première d’entre elle serait nommée Forum Tech Boost et serait présentée dès le mois de juin. Les deux autres, nommées Forum Mid et Forum Tech, sortiraient respectivement en octobre et en novembre.

Xbox et Adidas ne sont pas les seuls à collaborer

Concernant le design, nous vous laissons seuls juges, mais nous trouvons pour notre part qu’elles n’ont rien d’extraordinaires. Reste maintenant à voir les différents modèles et surtout si elles seront plus originales que celles sur la photo. La collaboration pourrait, selon Complex, durer dans le temps. Adidas aura donc tout le loisir de continuer à essayer des nouvelles choses en partenariat avec Microsoft.

A noter que de l’autre côté, Sony et Nike ont d’ores et déjà annoncé un partenariat pour des baskets : les PG5. Conçues avec le basketteur Paul George, elles reprennent l’esthétique de la console. Ces dernières seront disponibles à la vente dès le 14 mai prochain.

Difficile de déterminer si le partenariat entre Adidas et Microsoft est une réponse à celui-ci, mais quoi qu’il en soit, la guerre des consoles envahit maintenant le domaine de la mode. On espère qu’elles seront plus faciles à trouver que les dites machines. Pour rappel, il est toujours très compliqué de se procurer une PS5 ou une Xbox Series X. Cette situation pourrait même durer jusqu’en 2022, la pénurie de composants touchant de plein fouet l’industrie.

