GTA VI officiel : Rockstar annonce un jeu « de taille plus modérée » que les précédents titres

GTA VI est officiellement en développement chez Rockstar. Il faudra néanmoins faire preuve de patience, car selon le studio le développement n’en est qu’à ses débuts. En outre, les joueurs doivent s’attendre à un titre « à la taille plus modérée » que les précédents jeux signés Rockstar Games.

L’information est signée Jason Schreier, le désormais ex-journaliste star du site Kotaku. Oui, Rockstar travaille actuellement sur GTA VI. Au travers d’un long dossier, le studio a donné quelques informations sur le développement du titre. En premier lieu, il faudra prendre son mal en patience. Le travail sur le jeu n’en est qu’à ses débuts, et une sortie en 2020 semble exclue par Rockstar.

Par ailleurs, le studio annonce que GTA VI sera d’une « taille plus modeste » que les précédents titres, GTA V et Red Dead Redemption 2 en tête. Le jeu sera continuellement alimenté en contenu, à l’instar ce qui est fait actuellement sur GTA Online. Pourquoi un tel changement de cap ? Rockstar veut tout simplement changer sa manière de fonctionner et ne pas reproduire les mêmes erreurs.

À lire également : GTA IV est enfin revenu sur Steam… sans le multijoueur

La folie du « crunch » chez Rockstar

Souvenez-vous, en octobre 2018 ce même Jason Schreier épinglait Rockstar dans un article coup de poing. À l’époque le studio donnait les touches finales à Red Dead Redemption 2. Le journaliste révélait alors une pratique totalement abusive du « crunch », un terme régulièrement utilisé dans l’industrie vidéoludique pour désigner une période de travail intense avant la livraison d’un produit.

Pression constante sur les employés, dépression chez de nombreux développeurs, heures supplémentaires en pagaille sur plusieurs mois, la fin du développement de RDR 2 fut un calvaire pour de nombreux salariés. Les agissements de Rockstar éclatant au grand jour, le studio n’a pas eu d’autres choix que de modifier profondément son organisation.

Depuis la parution de l’article de Jason Schreier, le travail semble mieux se dérouler pour les 2000 employés répartis au sein des 10 studios Rockstar Games à travers le monde. Le journaliste le prouve grâce à plusieurs témoignages anonymes de développeurs. Ils attestent d’une volonté de la direction de repartir sur des bases saines.

À lire également : GTA 6 – date de sortie, prix, plateformes… toutes les infos

Rockstar rattrape ses erreurs

« Cela semble être une culture plus saine dans l’ensemble. Nous verrons dans un an ou deux si je me tire les cheveux, mais il semble que nous allons dans la bonne direction pour être une entreprise de la taille que nous sommes », affirme l’un d’eux. « Les changements ont été assez bons pour que je reste et leur donne une chance, mais voyons ce qui se passera lorsque les pressions de livrer un produit final deviendront une réalité », rappelle un autre salarié.

Réaliser un jeu « plus modeste », c’est permettre à Rockstar d’améliorer les conditions de développement, de mieux gérer le calendrier et d’organiser le travail sur la longueur et non sur une période de temps très courte. Tout comme GTA Online, les joueurs découvriront le jeu et y reviendront régulièrement pour tester (et payer ?) les nouveaux contenus mis en ligne. Evidemment, Rockstar reste Rockstar, un studio passé maître dans l’art de brouiller les pistes et de jouer avec les attentes des joueurs du monde entier. Il faudra attendre de plus amples informations sur GTA 6 pour en avoir le cœur net.

Source : Kotaku