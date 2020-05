Doom Eternal : les joueurs PC descendent le jeu après l’ajout d’un logiciel anti-triche

Doom Eternal se fait descendre par les joueurs PC sur Steam. La raison de leur colère ? L’intégration du système anti-triche de Denuvo pour le mode multijoueur du FPS d’Id Software. En effet, ce logiciel exige un accès kernel, soit le plus haut niveau d’accès possible sur un PC. Une condition inacceptable pour de nombreux joueurs.

L’excellentissime Doom Eternal est maintenant disponible depuis le 20 mars 2020. Presque trois mois après sa sortie, la grande majorité des joueurs ont terminé la sanglante épopée du Doom Slayer, et se tournent (peut-être) vers le BattleMode, le mode multijoueur asymétrique de Doom Eternal. Seulement, depuis quelques semaines, les tricheurs sont légions sur le mode de jeu, nuisant grandement à l’expérience.

Afin de lutter plus efficacement contre les cheaters, les développeurs de chez Id Software ont décidé d’intégrer un système anti-triche signé Denuvo. Une nouvelle qui n’a pas du tout fait l’unanimité. En effet, les joueurs se sont massivement réunis pour bombarder le titre d’avis négatifs sur Steam et d’autres plateformes où le jeu est disponible. On recense à l’heure actuelle 5024 commentaires négatifs sur Steam.

Pourquoi une telle grogne ? Les joueurs pointent du doigt le fait que ce logiciel anti-triche réclame un accès kernel, soit le plus haut niveau d’accès possible sur un PC. Pour la majorité d’entre eux, accepter une telle permission consiste à laisser son PC à la merci de la moindre faille de sécurité présent dans le logiciel de Denuvo. « Si vous voulez un anti-cheat dont on ne connaît pas le code qui s’installe dans le cœur de votre PC et qui a accès à tout votre PC, c’est le jeu qu’il vous faut », dénonce un joueur sur Steam.

Un mode hors-ligne en prévision

Difficile de blâmer les joueurs, qui ne sont tout simplement pas prêts à livrer leur PC à une société dans laquelle ils n’ont pas confiance. D’autant que le logiciel anti-triche provoque plusieurs dysfonctionnements sur le jeu depuis son intégration : soucis de performances en tout genre, baisse du framerate, freezes réguliers. Le FPS est devenu injouable sur Linux.

Du côté de Irdeto, société éditrice de Denuvo, on assure que le logiciel anti-triche fonctionnement uniquement quand Doom Eternal est lancé, et qu’il respecte les règles édictées par le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Après cette levée massive de boucliers, Irdeto a promis qu’il serait bientôt possible de lancer le jeu en hors-ligne (pour profiter de la campagne solo seulement) afin d’éviter l’installation de Denuvo anti-cheat.

