GTA Trilogy Definitive Edition débarque enfin sur Steam, mais reste encore bien buggée

GTA Trilogy Definitive Edition PC est enfin disponible sur Steam, plus d’un an après sa sortie initiale sur le lanceur de Rockstar. Toutefois, le jeu est encore loin de faire l’unanimité, de nombreux bugs venant entacher l’expérience.

GTA Trilogy Definitive Edition est enfin disponible sur Steam. Plus d’un an après son lancement chaotique sur PC via le lanceur de Rockstar, le remaster arrive sur la plateforme la plus populaire du marché.

Petit plus, il est lancé à l’occasion des soldes Rockstar de Steam. De ce fait, il est vendu moitié prix, affiché à 30 euros contre 60 euros habituellement, et ce jusqu’au 2 février. Cerise sur le gâteau, la trilogie est compatible avec le Steam Deck, ce qui vous permet d’y jouer n’importe où. Mais est-ce que cela en vaut vraiment la peine ?

GTA Trilogy Definitive Edition, un jeu toujours aussi buggé et mal terminé

GTA Trilogy Definitive Edition regroupe les trois titres phares de l’ère PS2, à savoir GTA 3 (2001), GTA Vice City (2002) et GTA San Andreas (2004). Les graphismes ont été remis au goût du jour, tout comme le gameplay, rendu moins rigide. Sur le papier, nous avons un jeu qui donne envie, mais dans la pratique, c’est autre chose.

A lire aussi – GTA 6 : Rockstar pourrait enfin dévoiler officiellement son jeu en 2023

A la sortie de la compilation en novembre 2021, les fans n’ont pu qu’assister impuissants à la catastrophe. Graphismes bâclés, bugs à gogo, disparition des jeux originaux dans la boutique officiel… bref, rien n’allait dans ce Remaster qui a été la cible des moqueries et de la colère des acheteurs. Une sortie si tumultueuse que Rockstar a du s’excuser de l’état de son bébé, promettant de l’améliorer au fil des patchs. La promesse a été tenue… dans une certaine mesure. La dernière grosse mise à jour date de février 2022 et a un peu corrigé les soucis, mais il en reste beaucoup.

La GTA Trilogy Definitive Edition semble donc avoir été abandonnée par Rockstar, laissée dans un état déplorable. Certes, les jeux fonctionnent et les plus vieux d'entre nous auront le droit à leur dose de nostalgie, mais payer 30 euros pour des remasters qui sont moins bons que les jeux originaux, cela reste difficile à accepter.