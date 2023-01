GTA 6 : Rockstar pourrait enfin dévoiler officiellement son jeu en 2023

2023 sera-t-elle l’année de la présentation officielle de GTA 6 ? Tom Henderson en semble convaincu. Dans ses prévisions pour l’année, le journaliste et leaker affirme qu’il serait logique pour Rockstar de dévoiler les premières informations sur le jeu, à la fois suite au piratage subi en 2022 et en rapport avec la date de sortie présumée du titre.

GTA 6 est sans nul doute l’un des jeux les plus attendus de l’histoire de l’industrie. Il faut dire que tout est réuni pour générer une hype sans précédent : un prédécesseur plus populaire que jamais, un temps de développement particulièrement long, une communication opaque (pour ne pas dire inexistante) de la part de Rockstar… Les joueurs du monde entier sont dans le flou et guettent la moindre information tangible depuis des mois.

Et si 2023 mettait fin à cette attente interminable ? La chose est bien évidemment à prendre avec des pincettes. Reste qu’elle n’a rien d’impossible. C’est en tout cas ce que pense le journaliste Tom Henderson, dont les prévisions se sont souvent avérées justes. Après avoir affirmé que Sony lancerait sa PS5 Slim cette année, ce dernier explique que 2023 est l’année logique pour Rockstar pour enfin dévoiler son jeu au monde entier.

Vers un trailer officiel de GTA 6 dans quelques mois ?

« Une annonce en 2023 correspondrait parfaitement à [un lancement en 2024 ou 2025], surtout si l’on connaît la façon dont Rockstar Games et Take-Two ont géré les annonces et les sorties de jeux par le passé », écrit ainsi Tom Henderson. En effet, celui-ci rappelle qu’il croit « fortement » à une sortie de GTA 6 pour 2024 ou 2025. Or, GTA 5 et Red Read Redemption 2 avait tous deux été dévoilés deux ans avant leur sortie.

En outre, Tom Henderson revient sur les révélations de Microsoft à propos d’un lancement en 2024, auxquelles il ne croit pas. Ce dernier reconnaît qu’une date de sortie pour 2024 est possible, mais si tel est le cas, il est très probable qu’un report pour 2025 ait lieu. Quoiqu’il en soit, suite au piratage historique subit par Rockstar, le monde entier s’attend désormais à ce que les studios confirment toutes les informations ayant fuité.

