GTA 6 : oups, une vidéo volée du jeu se retrouve dans une pub pour Goat Simulator 3

Le développeur de Goat Simulator 3, Coffee Stain North, a reçu un avis de retrait de la part de Take-Two, après avoir utilisé des images de GTA 6 ayant fait l'objet d'une fuite dans un récent trailer.

Dans une récente publicité pour le titre Goat Simulator 3, on pouvait non seulement voir des scènes typiques du jeu lui-même, mais également des images tirées de la fuite massive de GTA 6 apparue au début de l'année 2022. Pour rappel, un leaker avait fait fuiter pas moins de 90 vidéos de gameplay du prochain jeu de Rockstar, totalisant plusieurs heures de gameplay.

La bande-annonce de Goat Simulator 3 commence avec un PNJ nommé Shaun qui était faussement interviewé pour son rôle de PNJ (personnage non joueur) ragdoll dans le jeu. Selon Shaun, il a fréquenté « l'école de poupées de chiffon la plus prestigieuse du monde ». Cependant, lorsqu'on l'interroge sur ses autres occupations, Shaun répond qu'il a « d'autres choses en préparation, d'autres mondes de jeux. Vous pouvez d'ailleurs me voir dans certaines séquences qui ont fait l'objet d'une fuite il y a quelques mois ». On peut ainsi le voir apparaître en vidéo dans un des restaurants de GTA 6.

Take-Two fait immédiatement retirer la vidéo d’Internet

Il n'a pas fallu longtemps pour que l'éditeur de GTA, Take-Two, envoie une notification DMCA pour retirer la vidéo. On peut désormais lire le message suivant à la place de la vidéo : « ce média a été désactivé en réponse à un rapport du propriétaire du droit d'auteur ».

Depuis plusieurs heures maintenant, Take-Two s’évertue à supprimer autant de vidéos qu’il le peut, mais des internautes continuent de la publier sur diverses plateformes. En cherchant bien, vous devriez donc être en mesure de retrouver cette publicité avant qu’elle ne soit retirée. Après le retrait, le compte Twitter officiel de Goat Simulator 3 a remis de l’eau sur le feu avec un GIF tiré des Simpsons, celui où Ralph Wiggum glousse et dit “Je suis en danger”.

Quoi qu’il en soit, il faudra encore attendre plusieurs années avant de pouvoir jouer à GTA 6. D’ici là, si vous êtes trop impatients, sachez que vous pouvez déjà incarner les futurs personnages dans GTA 5.