Microsoft croit savoir quand sortira GTA 6 et c’est pour bientôt

Jouera-t-on un jour à GTA 6 ? Le prochain volet de la licence de Rockstar se fait attendre depuis dix ans maintenant, mais il finira bien par sortir… le tout est de savoir quand. Microsoft pense avoir la réponse : ce serait pour 2024.

La firme de Redmond a écrit noir sur blanc cette date sur un document officiel. Difficile de dire si elle dispose d’infos que personne d’autre n’a ou s’il s’agit là d’une estimation (même si c’est le plus plausible). En tout cas, cela ravive l’espoir chez les fans qui n’attendent plus ce nouvel épisode.

Microsoft évoque la sortie de GTA 6 dans son argumentaire contre Sony

C’est dans le cadre du rachat d’Activison-Blizzard que la date de sortie du jeu de Rockstar a été évoquée. Microsoft doit en effet passer devant les différentes autorités de la concurrence afin de faire valider la transaction. Sony a saisi l’occasion au vol afin de contester le deal.

La société japonaise argue que l’acquisition d’Activision par Microsoft la priverait de Call of Duty, soit l’une des licences fortes qui fait vendre des PlayStation. Une manne financière importante. Microsoft a répondu à cette complainte, déclarant que Sony pouvait compter sur bien d’autres licences juteuses à l’avenir, comme FIFA, Destiny, Battlefield ou encore de GTA. Pour cette dernière, l’entreprise américaine n’hésite pas à lâcher la date de 2024 pour une sortie éventuelle.

Voilà de quoi susciter l’attention des joueurs. 2024, c’est bientôt, et surtout plus tôt que d’autres dates envisagées par le passé. Jason Schreier de Bloomberg évoquait par exemple une arrivée en 2025 au plus tôt. On peut retourner le problème dans tous les sens, ce sera Rockstar qui aura le dernier mot.

GTA 6 est sans conteste le jeu le plus attendu de la planète. Il y a quelques mois, un pirate a diffusé des vidéos du titre sur le net, dévoilant de nombreuses séquences de gameplay. Nous avons vu un jeu encore mal dégrossi, mais dans une phase assez avancée de son développement. Si une sortie est bien prévue pour 2024, une annonce pourrait être faite très bientôt…