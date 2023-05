Sega caresse l’idée d’augmenter le prix de ses jeux vidéo

Avec la nouvelle génération de consoles arrivées en 2020, de plus en plus d’éditeurs augmentent le prix de leur jeu, passant de 60 dollars à 70 dollars. Sega pourrait bien être le prochain à sauter le pas, comme le suggère son président.

Avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X/S, le prix des jeux a augmenté chez certains éditeurs, passant de 60 dollars à 70 dollars (70 euros à 80 euros en Europe). Sony a été le premier à dégainer, suivi par d’autres éditeurs comme Take Two. Sega pourrait bientôt suivre la marche.

C’est lors d’une réunion entre les investisseurs de Sega que Koichi Fukazawa, le président de la firme japonaise, à suggéré l’idée. Pour l’instant, rien n’est encore acté, mais sa société ne s’interdit rien dans le futur.

Sega pourrait augmenter le prix de ses jeux à l’avenir

Alors qu’il est interrogé pour savoir s’il compte augmenter le tarif des jeux vidéo estampillés Sega, Fukazawa répond :

« Sur le marché, les jeux AAA sur consoles ont été vendus à 59 dollars (69 euros) pendant des années, mais des titres vendus 70 dollars (79 euros) sont apparus l’année dernière. Sega aimerait ajuster les prix des jeux que nous pensons adaptés avec cette augmentation. Nous gardons un œil sur le marché et nous ne le ferons que si les gens paient réellement »

A lire aussi – Test Star Wars Jedi Survivor : le premier en mieux, tellement mieux

Sega reste donc flou sur ses intentions, mais l’augmentation du tarif des jeux console est une possibilité. Cet ajustement ne devrait évidemment concerner que les jeux AAA, soit les blockbusters qui coûtent chers à produire. Chez Sega, on pourrait citer les titres Yakuza, Sonic ou encore Persona qui entrent dans cette catégorie.

Le fait est qu’un jeu est aujourd’hui beaucoup plus cher à produire qu'auparavant, nécessitant des moyens humains et financiers colossaux. L’inflation aidant, les éditeurs ont donc toutes les raisons d’augmenter le prix de leur bébé. Ils auraient torts de s’en priver, étant donné que les joueurs achètent. Les derniers blockbusters en date, que ce soit God of War Ragnarok ou Zelda Tears of the Kingdom (qui est aussi plus cher par rapport aux précédents jeux Nintendo, maintenant à 70 euros au lieu de 60), battent des records de vente.