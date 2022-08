GTA 6 : Rockstar devrait réparer une des plus grosses erreur de GTA 5

Le leaker Tez2 a une bonne nouvelle pour les fans de GTA. Selon lui, le prochain jeu de la saga signerait le retour des DLC, après leur absence remarquée dans GTA 5. De nouvelles villes et missions seront ajoutées au fil du temps après la sortie du titre, qui pourraient même être intégrées à GTA Online.

En plus de son histoire mémorable, GTA 4 a marqué les esprits par ses DLC d’une grande qualité, notamment les désormais cultes The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony. À l’arrivée de GTA 5 sur nos consoles, les joueurs attendaient donc en toute logique que Rockstar continue sur sa lancée. Toutefois, il n’en fut rien, le studio se justifiant en déclarant que des extensions n’étaient « ni possibles ni nécessaires ».

En réalité, Rockstar a préféré à l’époque se concentrer sur le développement de GTA Online, qui donnera par ailleurs l’occasion de continuer l’histoire de Franklin. Mais pour les joueurs solo, l’aventure s’est arrêtée à la fin de GTA 5, ce qui n’a pas manqué de déclencher de nombreuses réactions au sein de la communauté. De facto, GTA 6 est attendu au tournant sur ce point. Et les fans ne devraient pas être déçus.

GTA 6 signera le grand retour des DLC dans la saga

En effet, le leaker Tez2 est arrivé avec une excellente nouvelle sur GTAForums. Selon lui, « Rockstar va revenir à la manière dont ils planifiaient le contenu additionnel avant le succès éclair de GTA Online ». Traduction : des DLC seraient bel et bien au programme, pour le plus grand plaisir des joueurs. Ce dernier affirme ainsi que Rockstar travaille d’ores et déjà à l’ajout de « nouvelles villes et missions » qui viendront alimenter le jeu au fil du temps.

De plus, Rockstar prévoirait d’intégrer ce contenu additionnel également à GTA Online, ce qui permettra de maintenir le service. « Si nous avons de la chance, nous pourrions recevoir une nouvelle ville à part entière de temps en temps », commente Tez2. Voilà donc qui expliquerait pourquoi le studio embauche en ce moment en masse.

