GTA VI proposera-t-il un terrain de jeu bien plus vaste que celui de GTA V ? C'est en tout cas ce que laisse supposer cette map qui vient de fuiter sur la toile.

Dire que GTA VI est particulièrement attendu relève du doux euphémisme. Sept ans après avoir vécu la descente aux enfers de Michael, Trevor et Franklin dans GTA V, les fans de la licence s'impatientent et espèrent pouvoir bientôt poser leur main sur un nouvel épisode de la saga culte de Rockstar.

Pour l'heure, les développeurs n'ont donné aucune information officielle sur le titre. Quelques interviews données par les frères Houser, les fondateurs et grands patrons de Rockstar Games, ont toutefois permis d'obtenir quelques renseignements sur le titre. Ainsi, on a appris en avril 2020 que GTA VI serait un jeu à la taille plus modeste que GTA V ou Red Dead Redemption 2.

Or, la rumeur du jour semble indiquer la contraire. En effet, plusieurs images de ce qui pourraient être la carte de GTA VI ont fuité sur le site Imgur, un site américain d'hébergement d'images. On y voit plusieurs îles massives, ce qui viendrait confirmer l'une des théories favorites des fans selon laquelle le jeu prendrait place à Vice City. Pour rappel, Vice City a toujours été composé de deux îles reliées par plusieurs ponts autoroutiers.

À lire également : GTA 6 – villes, personnages, gameplay, une fuite dévoile de nouvelles infos

Les vétérans du jeu s'en souviendront probablement. Si l'on suit la logique de Rockstar, Vice City est en effet la théorie la plus probable. Les premiers GTA en 3D nous ont permis de découvrir Liberty City (GTA 3), Vice City (GTA Vice City) puis San Andreas (GTA San Andreas). Sur les opus suivants, les développeurs de Rockstar Games ont dédié chaque épisode à une ville/région en particulier, en l'occurrence Liberty City pour GTA 4 et la région de Los Santos (dont San Andreas fait partie) pour GTA V.

Si l'on suite cette logique, Vice City pourrait donc être le prochain terrain de jeu des joueurs. La ville étant une adaptation vidéoludique de Miami, qui sait peut-être que Rockstar pourrait également inviter les joueurs à visiter Cuba, relativement proche. Évidemment, il faut prendre cette carte avec des pincettes. Espérons que Rockstar Games divulgue bientôt des infos officielles sur GTA VI.

Source : Imgur