GTA 5 : voici les nouveautés sur PS5 et Xbox Series X

GTA 5 arrivera sur PS5 et Xbox Series X/S. En plus d’une amélioration graphique, cette version proposera des petites nouveautés afin de vous redonner envie d’y replonger. Aujourd’hui, nous avons un aperçu de ces fonctionnalités qui seront sympathiques, mais qui ne changeront pas l’expérience de jeu.

GTA 5 est immortel. Sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, il a ensuite été décliné sur les consoles actuelles et sur PC. Il reviendra en 2021 sur PS5 et Xbox Series X dans une version améliorée. Si nous aurons le même jeu, Rockstar va apporter quelques petites modifications afin de justifier le passage à la caisse.

GTA 5 sur les nouvelles consoles proposera donc des améliorations techniques. On peut espérer un jeu en 4K et 60 FPS avec des textures affinées. On parle également d’une distance d’affichage améliorée. Mais aujourd’hui, la fiche PSN de la version PS5 du jeu nous donne un aperçu des autres ajouts au programme.

De nouveaux véhicules, de nouvelles armes…

Ainsi, GTA 5 inclura de nouveaux véhicules, de nouvelles armes et des activités inédites. Rockstar promet également plus d’animaux sauvages dans la nature ainsi qu’un trafic bien plus dense sur les routes de Los Santos. Les autres améliorations sont techniques, avec une gestion des dégâts revue et corrigée, un nouveau système de feuillage pour plus de réalisme ainsi que des effets météos retravaillées. Bien plus encore nous attend, selon la fiche.

GTA 5 sur consoles next-gen ne va donc pas changer drastiquement l’expérience de jeu, les ajouts étant principalement axés sur la technique. La chasse sera peut-être plus intéressante et la conduite un poil plus difficile, mais ça s’arrête là. En tout cas, Rockstar veut nous donner de quoi manger pour cette nouvelle version, qui servira de tremplin pour GTA Online, encore très actif et régulièrement mis à jour.

Le cinquième volet de la saga est l’un des jeux les plus vendus de l’histoire du média avec près de 135 millions de copies écoulées. Sept ans après sa sortie, le titre est encore un phénomène de société, on l’a vu il y a quelques mois. Alors offert sur l’Epic Games Store, GTA 5 a tout simplement fait crasher le service qui n’a pas supporté la trop grande affluence.

Cette nouvelle version nous permettra de patienter avant l’annonce éventuelle d’un GTA 6 (qui fuite régulièrement). Ce dernier commence à se faire douloureusement attendre.