Grosse vente flash sur l’iPhone 13 chez la Fnac pendant 1 jour seulement !

La Fnac vous propose une vente flash pendant encore une journée seulement sur l'iPhone 13 ! On vous explique dans cet article comment profiter des -7% proposés.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Jusqu'à demain soir, la Fnac vous propose une offre très intéressante : une réduction de -7% sur l'iPhone 13. Grâce à l'enseigne, vous profitez ainsi d'une occasion exceptionnelle pour profiter d'un smartphone Apple en prix réduit, alors même que les produits de la marque sont très rarement en promotion.

Pendant cette vente flash, l'iPhone 13 128Go est ainsi disponible pour seulement 849€ au lieu de 909€. Et en prime, pour tout achat d'un iPhone 13 chez la Fnac, vous pouvez profiter de la carte Fnac+ pour 4,99€ la 1ère année au lieu de 14,99€.

L'iPhone 13 : des améliorations importantes sur l'iPhone 12 et une autonomie en hausse

Avec l'iPhone 13, vous profitez d'un design élégant avec du verre minéral à l'arrière pour un toucher très agréable. Il propose une puce A15 Bionic très puissante capable de vous suivre dans toutes vos activités, que vous aimiez le streaming, les jeux vidéo ou encore les appels en visio.

Gros point fort : il offre une batterie plus grande que ses prédécesseurs pour une autonomie améliorée ! Il peut ainsi tenir toute la journée sans problème.

Côté photo, il propose un capteur arrière de 12Mpx aux performances exceptionnelles. L'iPhone 13 offre en effet des photos lumineuses et détaillées, même dans les moments sombres. Il profite même du stabilisateur optique de l'iPhone 12 Pro Max, avec un prix plus intéressant.

Il propose également une grande première : le mode Cinématique. Il permet de changer automatiquement la profondeur de champ et la mise au point lorsque vous filmez pour des vidéos saisissantes !

Sur sa fiche technique, on trouve également un écran de 6,1 pouces avec 128Go de stockage SSD, la compatibilité 5G et le déverrouillage facial. Il est disponible chez la Fnac en plusieurs coloris : noir minuit, lumière stellaire, bleu, rose, rouge et vert alpin.

Pour en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre test de l'iPhone 13.