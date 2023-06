Tineco et Roborock : 2 aspirateurs balai sec et humide à prix mini chez AliExpress pour les Promos d’été

Alerte bon plan chez AliExpress : l'enseigne propose deux aspirateurs balais Tineco et Roborock qui aspirent et nettoient à prix mini ! Découvrez les produits et les codes promos ci-dessous.

Découvrir le Tineco Floor One S3 chez AliExpress

Pendant encore quelques jours chez AliExpress, vous pouvez profiter de l'aspirateur balai Tineco Floor One S3 Breeze à 243€ au lieu de 285€ avec le code FR25. Une occasion en or de découvrir les aspirateurs qui aspirent et nettoient sans vous ruiner.

Très pratique, il peut en effet remplacer votre aspirateur et votre serpillière en aspirant les poussières, mais en nettoyant également les taches humides. Il peut de plus détecter les saletés et adapter sa puissance d'aspiration afin de laver de manière optimale. Vous profitez ainsi d'un nettoyage haut niveau.

Un Roborock Dyad Pro Vacuum à moins de 400€

Découvrir le Roborock Dyad Pro Vacuum chez AliExpress

Vous souhaitez un aspirateur balai encore plus haut de gamme ? AliExpress vous propose également le Roborock Dyad Pro Vacuum à 354€ au lieu de 399€ avec le code FR45.

Très efficace, l'aspirateur vous aide à nettoyer vos sols sans effort. Il propose notamment une puissance d'aspiration de 17 000Pa pour un nettoyage intense et l'élimination de 99% des saletés présentes sur les rouleaux. Sur sa fiche technique, on trouve également :

Le système RevoBrush

Le nettoyage bord à bord amélioré

Un capteur intelligent DirTect

Une application connectée

Les Promos d'été chez AliExpress avec jusqu'à -70% et plein d'autres offres

Jusqu'au 19 juin prochain à 8h59, AliExpress vous propose ces deux aspirateurs à prix mini, mais aussi de nombreuses autres offres avec :

Des réductions jusqu'à -70%

4€ offerts tous les 30€ d'achat (12€ max)

Les frais de port offerts

Aussi, vous pouvez profiter de réductions jusqu'à -70€ avec les codes suivants :

FR15 pour 15€ de remise dès 120€ d’achat

FR25 pour 25€ de remise dès 200€ d’achat

FR45 pour 45€ de remise dès 300€ d’achat

FR70 pour 70€ de remise dès 450€ d’achat

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.