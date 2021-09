Grosse chute de prix sur la webcam Full HD 1080p, 30 IPS Logitech C920s

Alors qu'on la trouve généralement aux alentours des 80 €, la webcam Logitech G920s fait actuellement l'objet d'une grosse chute de prix. Amazon et Cdiscount la proposent au meilleur prix du marché à savoir 59,90 €.

Vous souhaitez vous procurer une webcam ? Le bon plan que proposent Amazon et Cdiscount pourrait vous intéresser. Pour une période indéterminée, le modèle Logitech G920s est en promotion à 59,90 € au lieu de 99,99 € en moyenne. Une réduction non négligeable, toujours bonne à prendre.

Pour en venir aux caractéristiques techniques de cette webcam, cette dernière fonctionne en vidéo Full HD 1080p à 30ips sur Skype et vous permet de jouer en streaming avec une qualité HD 720p puissante via Switch TV. Elle est en outre équipée de la correction d'éclairage HD automatique et produit des images lumineuses et bien contrastées même dans un environnement sombre.

Dotée d'un système à deux microphones, un de chaque côté de la caméra, elle capture le son stéréo naturel tout en filtrant le bruit de fond. Enfin, son objectif en verre Full HD à cinq éléments dotés d'une fonction de mise au point automatique de qualité supérieure permet de filmer des vidéos ultra claires.