Grosse chute de prix sur les écouteurs Samsung Galaxy Buds2

Si vous êtes à la recherche d'une promotion intéressante sur les Samsung Galaxy Buds2, sachez que les écouteurs sans fil de la marque coréenne sont proposés à moins de 50 euros sur la boutique Orange, grâce à deux offres de remboursement. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après l'enceinte Bluetooth JBL Flip 6 à 69,99 euros, c'est au tour d'un autre produit issu de l'univers du son de faire l'objet d'un bon deal à saisir sur la boutique en ligne Orange.

Disponible dans un coloris noir ou blanc, la paire d'écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds2 est proposée par le site de l'opérateur français au prix de revient de 49,99 euros au lieu de 149,99 euros. Pour obtenir les Galaxy Buds2 à moins de 50 euros, il faut savoir que les écouteurs sont éligibles à deux offres de remboursement différentes : une première ODR de 30 euros de la part de Samsung (valable jusqu'au 21 juin 2022) et une deuxième ODR de 70 euros de la part d'Orange (valable jusqu'au 29 juin 2022).

Sortis il y a près d'un an, les Galaxy Buds2 sont des écouteurs qui embarquent deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit), un design ergonomique, un son immersif et une autonomie pouvant aller jusqu’à 5 heures d’écoute avec la réduction active de bruit ou 15 heures supplémentaires avec l'étui de charge fourni. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article consacré au test des Samsung Galaxy Buds2.