Grosse baisse de prix pour le Samsung S20FE chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de 160€ sur le smartphone Samsung S20FE 128Go. Découvrez tous les détails de l'offre et les caractéristiques du smartphone dans cet article.

Le prix du Samsung Galaxy S20FE 6,5″ Double SIM 128Go a baissé chez la Fnac. Vous pouvez désormais vous procurer le smartphone pour seulement 499€ au lieu de 659€.

En prime, si vous commandez le Galaxy S20FE dès maintenant chez la Fnac, vous profitez de plusieurs cadeaux :

Une paire de Galaxy Buds offerte.

4 mois d'abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer Premium offerts (puis 9,99€/mois, sans engagement).

1 mois d'abonnement à la plateforme de streaming de documentaires BrutX offert (puis 4,99€/mois, sans engagement).

Le Samsung Galaxy S20FE : un design élégant avec un triple objectif de qualité professionnelle

Avec son écran de 6,5 pouces, le Samsung Galaxy S20FE tient sans problème dans votre main et peut vous acompagner dans toutes vos activités. Doté d'un design élégant et fin, il est proposé dans plusieurs coloris, des plus classiques comme le noir aux plus originaux comme le bleu ou le violet.

Son écran Full HD Inifnité-O est équipé de bords très fins avec un appareil frontal intégré discrètement dans l'écran. Avec le Galaxy S20FE, vous profitez ainsi d'une expérience immersive et de qualité.

Gros bon point : le smartphone est doté de 3 appareils photo à l'arrière et propose des clichés de très bonne qualité. Vous avez notamment le choix entre un objectif grand angle, un objectif ultra grand angle et un zoom optique 3x. Le Galaxy S20FE propose des photos détaillées et lumineuses, même dans l'obscurité.

Avec le mode Single Take, vous pouvez même prendre des photos en plusieurs formats, et ce, après une seule prise. Aussi, avec le Space Zoom x30, vous pouvez zoomer au maximum sur vos photos et profiter de gros plans parfaits.

