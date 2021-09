Acteur incontournable du e-commerce, le groupe Fnac Darty propose sur ses sites un large éventail de smartphones, de l’entrée de gamme au flagship premium. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets ! Vous souhaitez changer de mobile ou vous êtes du genre à anticiper les fêtes de fin d’année ? Nous vous avons préparé une sélection de smartphones qui valent le détour pour leur excellent rapport qualité-prix.

Notre sélection de smartphones

l’excellence à prix abordable

Apple iPhone 12 128 Go

A la sortie du nouvel iPhone, la version précédente bénéficie d’une baisse de prix importante et l’iPhone 12 ne déroge pas à la règle. L’occasion rêvée de faire l’acquisition d’un smartphone qui profite du savoir-faire d’Apple. Equipé d’une somptueuse dalle OLED de 6,1 pouces et d’un processeur ultrapuissant, ce mobile séduit par son format compact, particulièrement ergonomique. On l’apprécie toujours autant pour sa polyvalence photo, grâce à son double module caméra (2×12 MP), ainsi que pour la qualité et le naturel de ses clichés.

3 raisons de craquer pour l’iPhone 12

Un design d’exception : Avec son boîtier fin en aluminium et son grand écran qui occupe la majeure partie de sa face avant, l’iPhone séduit au premier coup d’œil. Verre dépoli à l’arrière, protection de type céramique pour la dalle, résistance à l’eau… la conception est irréprochable. D’ailleurs, Apple n’a rien changé de ce point de vue avec l’iPhone 13.

Un solide équipement : L'iPhone 12 128 Go embarque tous les composants indispensables à un usage polyvalent. Mémoire généreuse, batterie améliorée pour passer le cap de la journée, puce A14 Bionic ultra rapide pour les jeux, dalle Super Retina XDR lumineuse et contrastée et second objectif ultra grand-angle : rien ne manque à l'appel.

La promesse d'un nouvel OS : Le lancement de l'iPhone 13 marque le renouvellement de l'OS mobile et bonne nouvelle, l'iPhone 12 profite également d'iOS 15. Soit de nombreuses améliorations pour faciliter les usages, comme FaceTime qui permettra désormais de joindre des contacts Android ou des notifications triées sur le volet pour gagner du temps.

Le confort sans payer le prix fort

OnePlus Nord2 256 Go

OnePlus a investi le segment du milieu de gamme avec succès, en témoigne ce Nord2, tout de verre vêtu et extrêmement bien équipé, pour son prix raisonnable. A une large dalle de 6,43 pouces Full HD+, viennent s’ajouter un capteur photo principal de 50 MP avec un ultra grand-angle 8 MP et un puissant processeur Mediatek compatible 5G. Cette puce, alliée à l’une des meilleures surcouches du marché, OxygenOS 11.3 (en renfort d’Android 11) offre au mobile une fluidité de navigation particulièrement agréable.

3 raisons de craquer pour le Nord2

Un grand écran 90 Hz : La dalle Full HD+ du Nord2 qui occupe près de 90% de la façade, s’appuie sur la technologie AMOLED pour offrir une bonne luminosité ainsi que des noirs profonds. Elle propose surtout un taux de rafraîchissement à 90 Hz, qui accentue encore la fluidité de navigation et le confort visuel.

Une mémoire généreuse de 256 Go : À l'heure où le support pour carte mémoire intégré aux smartphones – de la microSD généralement – disparaît peu à peu, on apprécie la mémoire généreuse que OnePlus a intégré à cette version de son Nord2, sans trop alourdir la facture. L'idéal pour faire le plein d'applis et de fichiers multimédia.

La charge ultrarapide à 65W : A une batterie haute capacité de 4500 mAh pour tenir deux jours d'affilée, le constructeur ajoute une fonction haut de gamme de charge rapide au smartphone. Grâce au chargeur 65W inclus et au savoir-faire de OnePlus, le Nord2 n'a ainsi besoin que d'un peu plus de 30 minutes pour regagner 100% d'autonomie.

Le bon rapport qualité-prix

Realme 8 Pro

Désormais reconnu pour ses smartphones à l’excellent rapport qualité-prix, Realme offre avec son 8 Pro un modèle particulièrement attrayant, en matière de caractéristiques. A commencer par son superbe écran Super AMOLED de 6,43 pouces, très lumineux et haute résolution, logé dans un boîtier tout en légèreté. Le constructeur n’a pas lésiné sur les composants. En témoignent le performant processeur Snapdragon 720G intégré et les 8 Go de RAM. Le contenu de la boîte est à la hauteur avec câble, chargeur 65W, écouteurs et même une coque de protection.

3 raisons de craquer pour le Realme 8 Pro

Un capteur photo 108 MP : La très bonne surprise de ce Realme 8 Pro, c’est son quadruple module photo, inclus dans un bloc plus design, de forme presque carrée, et notamment composé d’un excellent capteur Samsung de 108 MP avec zoom x3 ainsi que d’un ultra grand-angle (8MP) pour varier les prises de vues. Pour les selfies, un capteur Sony 16 MP est à la manœuvre.

Un stockage extensible : C'est suffisamment rare pour le souligner, la capacité de stockage du Realme 8 Pro, qui atteint 128 Go, peut être étendue. En plus d'un emplacement susceptible d'accueillir deux nano SIM, le smartphone peut également héberger une carte microSD. Pratique pour stocker photos et vidéos, sans trop se poser de questions.

Une charge rapide et une autonomie remarquable : En plus d'une batterie de 4500 mAh qui assure au mobile une très bonne autonomie, le constructeur a prévu une fonction de charge rapide des plus efficaces (50W). Avec le chargeur 65W inclus, comptez à peine une quarantaine de minutes pour une charge complète de 0 à 100%.

Le haut de gamme à prix mesuré

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Vous n’avez pas le budget pour acheter le dernier fleuron de Samsung ? Avec son Galaxy S20 FE (pour Fan Edition), le constructeur vous propose le confort du haut de gamme à prix très raisonnable. Dans sa version 5G, ce mobile livre le meilleur de la marque – un grand et bel écran Super AMOLED, un dispositif photo presque identique à celui du Galaxy S20, 128 Go de mémoire extensible, du Wi-Fi 6, la résistance à l’eau… – ainsi qu’un processeur Qualcomm, à la fois puissant et économe en énergie.

3 raisons de craquer pour le Galaxy S20 FE 5G

Un écran Infinity à 120 Hz : Avec ses bordures ultrafines et son discret poinçon, le grand écran 6,5 pouces du S20 FE séduit par sa surface d’affichage immersive, sa haute luminosité et la profondeur de ses noirs. Grâce à une fréquence d’affichage de 120 Hz, le confort pour les yeux est optimal avec une fluidité de navigation excellente.

Un triple module caméra emprunté au Galaxy S20 : Le capteur principal « dual pixel » 12 MP et le capteur secondaire, lui aussi de 12 MP, pour la partie ultra grand-angle du Galaxy S20 se retrouvent sur le S20 FE. Seule nouveauté, le troisième capteur 8 MP qui apporte un zoom optique 3x. La qualité est, quoi qu'il en soit, au rendez-vous.

Le processeur Snapdragon 865 : Intégrée aux meilleures références haut de gamme de 2020, cette puce signée Qualcomm (et qui remplace l'Exynos 990 présent sur les S20 vendus en France) anime, une fois n'est pas coutume, un Galaxy S. Compatible 5G, elle apporte des performances très satisfaisantes et une bonne autonomie, aidée par la batterie de 4500 mAh.

La star du milieu de gamme

Samsung Galaxy A52S 5G

Cette nouveauté de Samsung compte bien prolonger le succès rencontré par ses prédécesseurs milieu de gamme A52 lancés en début d’année. Compatible 5G, le Galaxy A52s reprend d’ailleurs tous leurs atouts en y ajoutant un processeur plus puissant et la compatibilité avec la charge 25W. Le design est toujours aussi agréable avec un grand écran 6,5 pouces bord à bord et la qualité photo au rendez-vous avec un quadruple module qui associe à l’objectif principal un ultra grand-angle, un objectif macro et un capteur pour les portraits.

3 raisons de craquer pour l’A52S

Un processeur dernier cri : Le Snapdragon 778G Octo Core fait ses premiers pas sur le Galaxy A52s. Bénéficiant d’une gravure fine pour du milieu de gamme (6 nm), cette puce est suffisamment puissante et économe en énergie pour faire face à des usages un peu soutenus. Elle apporte aussi la compatibilité Wi-Fi 6 au mobile.

Un processeur dernier cri : Le Snapdragon 778G Octo Core fait ses premiers pas sur le Galaxy A52s. Bénéficiant d'une gravure fine pour du milieu de gamme (6 nm), cette puce est suffisamment puissante et économe en énergie pour faire face à des usages un peu soutenus. Elle apporte aussi la compatibilité Wi-Fi 6 au mobile.

Un écran Super AMOLED et 120 Hz : Malgré un prix qui le place dans le milieu de gamme, Le A52s bénéficie de deux caractéristiques qu'on trouve surtout sur les fleurons de la marque. Pas de choix cornélien : en plus de la technologie Super AMOLED, vous bénéficiez aussi d'un rafraîchissement à 120 Hz, pour une navigation ultra fluide.

One UI 3.1 de Samsung : Le dernier-né de Samsung profite, comme il se doit, de la toute dernière version de l'environnement logiciel pour mobile de la marque – One UI 3.1 – en surcouche d'Android 11. De quoi profiter de modes de personnalisation avancés ou même de nouvelles fonctions découvertes sur le Galaxy S21.

Du gaming à tarif abordable

Vivo Y72

Vivo est encore peu connu en France. Il occupe néanmoins la place de 5ème constructeur mondial, talonnant les meilleures marques, et le smartphone Y72 illustre parfaitement son expertise. Equipé d’un grand écran de 6,58 pouces Full HD+ bord à bord, le mobile séduit par son boîtier fin de 8,5 mm, ce qui ne l’empêche pas de faire le plein de composants. Côté photo, il bénéficie d’un triple module caméra avec autour du capteur principal 64 MP, deux autres capteurs 8 et 2 MP pour les modes ultra grand-angle et portrait.

3 raisons de craquer pour le Vivo Y72

Un mode Ultra Jeu pour les gamers : Sans atteindre les performances d'une puce haut de gamme, le processeur Mediatek Dimensity 700, accompagné de 8 Go de RAM, suffit à offrir une expérience de jeu convaincante grâce à un mode qui fait vibrer le smartphone en cours de partie et donne accès à une fonction Ne Pas Déranger. Il apporte aussi la 5G au mobile.

Une batterie haute capacité : Pour profiter à fond de son smartphone en jouant ou en prenant des photos, mieux vaut disposer d'une solide autonomie. C'est le cas sur ce Vivo Y72 5G, grâce à sa batterie de 5000 mAh, qui lui fait passer allègrement le cap de la journée. L'appareil bénéficie aussi d'une charge rapide 18 W.

Un bon indice de réparabilité : On n'est jamais à l'abri d'une casse accidentelle ! En tant que nouvel entrant, Vivo joue les bons élèves en obtenant un indice de réparabilité de 8/10, ce qui est un très bon score. Pour l'établir, Darty s'appuie sur la documentation fournie, la démontabilité et les spécificités du produit, le prix et la disponibilité des pièces détachées (3 ans ici).

Une expérience premium à prix cassé

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Pour qui compte, pour l’instant, faire l’impasse sur la 5G, ce Redmi Note 10 embarque un équipement dernier cri irréprochable pour un tarif vraiment bas. Le grand écran affiche des caractéristiques dignes d’un modèle haut de gamme, le processeur gère à la perfection les usages quotidiens les plus classiques aidé par 6 Go de RAM tandis que le quadruple module photo fait preuve d’une belle polyvalence. L’ensemble bénéficie d’une solide autonomie et d’un environnement logiciel (MIUI 12 avec Android 11) des plus convaincants.

3 raisons de craquer pour le Redmi Note 10 Pro

Un écran géant AMOLED et 120Hz : Avec ses 6,67 pouces, la dalle de ce Redmi est la plus grande de cette sélection, ce qui ne l’empêche pas de bénéficier des meilleures technos. Le lumineux écran AMOLED affiche ainsi une haute résolution de 395 ppp et est rafraîchi à 120 Hz pour une navigation fluide et confortable.

Une batterie très haute capacité : Xiaomi offre à son Remi Note 10 Pro une batterie de 5020 mAh. Une haute capacité assez rare qui permet de viser les deux jours d'autonomie. Compatible avec la charge rapide 33W, le smartphone peut par ailleurs passer de 0 à 100 % en 1h15 environ et en utilisant le chargeur fourni.

Un capteur photo principal de 108 MP : Malgré son prix, ce Redmi bénéficie d'un équipement photo polyvalent très efficace. Le capteur principal de 108 MP qui permet de réaliser des prises de vue dignes de smartphones haut de gamme est secondé par un ultra grand-angle (capteur 8 MP), un téléphoto (5 MP) et un capteur de profondeur (2 MP).

Les Bons Plans

Quelle que soit la période de l’année, Darty et Fnac vous proposent de réaliser en permanence de bonnes affaires, avec des réductions allant jusqu’à 30%, des ODR constructeurs, des remises opérateurs ou même des produits offerts pour l’achat d’un smartphone. Direction notre rubrique Bons Plans, où vous trouverez nos dernières sélections.

Les smartphones d’occasion ou reconditionnés avec la garantie Fnac et Darty

Vous n’avez pas le budget pour vous offrir le smartphone de vos rêves ? Et si vous l’achetiez d’occasion ? Avec Darty, vous avez accès à une offre de mobiles d’occasion ou reconditionnés, dont vous pouvez faire l’acquisition les yeux fermés grâce à la garantie proposée par l’enseigne. Sur les produits Darty Occasion ou FNAC 2NDEvie, les services Darty proposent ainsi une garantie de 12 mois, avec 15 jours pour changer d’avis. Il est précisé à chaque fois s’il s’agit d’un produit d’occasion (déjà utilisé et ayant fait l’objet d’une rétraction, mais 100% fonctionnel) qui sera alors testé, réinitialisé puis nettoyé avant d’être reproposé à la vente ou bien s’il s’agit d’un produit reconditionné, lorsqu’un ou plusieurs composants abîmés ont dû être changés. Proposés exclusivement en ligne sur Darty.com ou Fnac.com, ces produits, récupérés par les services logistiques du Groupe, sont l’occasion de proposer un achat éco-responsable.

A savoir avant d’acheter son smartphone

A quel usage le destinez-vous ?

Si votre usage se limite essentiellement aux appels, gestion de messages, réseaux sociaux et surf, vous pouvez vous contenter d’un smartphone d’entrée de gamme. Ils offrent aujourd’hui un confort irréprochable dans ces tâches de base. En revanche, si vous êtes passionné de photo et de vidéo ou adeptes de jeux gourmands en ressources, il vaudra mieux vous tourner vers un modèle haut de gamme pour la puissance de son processeur et ses modules caméra de qualité. Et si votre budget est limité, n’hésitez pas à porter votre choix sur un modèle de l’an passé, vendu moins cher. Un modèle milieu de gamme répondra à la plupart des exigences, à moindre coût, quitte à faire l’impasse sur les très gros jeux ou, par exemple, la photo en basse lumière.

Dispose-t-il d’une mémoire extensible ?

Si vous adorez essayer de nouvelles applications (et garder sous la main la plupart d’entre elles) ou que vous prenez beaucoup de photos et de vidéos, évitez d’acheter un smartphone équipé de 64 Go de stockage non extensible. Soit votre appareil dispose d’un emplacement pour carte mémoire microSD, qui vous permettra de désencombrer la mémoire principale (mais cela se raréfie sur les smartphones premium), soit il vaudra mieux choisir un modèle avec 128, voire 256 Go d’espace de stockage.

Son système d’exploitation est-il à jour ?

Qu’il soit neuf ou reconditionné, acheter un smartphone lancé il y a 2 ou 3 ans, voire plus, peut s’avérer financièrement intéressant – cela permet, par exemple, de profiter d’un modèle haut de gamme en économisant quelques centaines d’euros. Mais cela peut aussi s’avérer très handicapant à l’usage. Les grands constructeurs mettent rarement à jour l’OS mobile de leurs terminaux au-delà de un à deux ans après leur date de lancement – même s’il y a quelques exceptions, comme chez Apple. Dans le monde Android, utiliser une référence assez ancienne signifiera que vous devrez sans doute vous passer des mises à jour de sécurité et que vous ne pourrez pas profiter de nouvelles fonctions offertes par un système de dernière génération. Il vous sera peut-être aussi impossible d’installer de nouvelles applis qui requièrent un OS relativement récent.

Faut-il opter pour un smartphone 5G ?

La 5G en est à ses débuts en France et même si la couverture évolue vite, la 4G a encore de beaux jours devant elle. Si vous ne comptez pas changer d’abonnement, rien ne vous empêche de rester sur un modèle 4G. Cela vous coûtera moins cher, même si les constructeurs tentent tous d’avoir au moins à leur catalogue un mobile 5G à petit prix. Terminal 5G ou 4G, tout dépendra, avant tout de votre niveau d’exigence. Un modèle compatible 5G bénéficie d’un processeur récent – souvent mieux optimisé et plus puissant –, avec une connectivité de dernière génération en termes de Bluetooth et de Wi-Fi. D’ailleurs aujourd’hui, tous les smartphones haut de gamme sont 5G par défaut… Dans ce cas, la question ne se posera pas, mais vous ne serez pas obligé, quoi qu’il en soit, d’opter pour un forfait 5G.

Sera-t-il suffisamment endurant ?

Vous vous déplacez beaucoup et vous n’avez pas envie d’avoir en permanence sur vous une batterie externe ? Sachez que l’autonomie des smartphones a beaucoup progressé ces dernières années. Chez Apple, cette progression est flagrante à partir de l’iPhone 11 tandis que chez Android, certains constructeurs n’hésitent pas à intégrer à leurs terminaux des batteries de très haute capacité – de 4500, voire 5000 mAh. C’est donc un point que vous pouvez vérifier au moment de l’achat. Quelques marques proposent aussi la charge ultra rapide qui vous permettra de réinsuffler plusieurs heures d’énergie à votre mobile en seulement quelques minutes de charge. Pratique quand on est pressé !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Fnac-Darty.